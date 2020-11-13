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Ахметов завершил продажу своей сети АЗС «Параллель»
18:37 13.11.2020 |
Группа Рината Ахметова SCM продала принадлежащую ей сеть автозаправочных станций «Параллель» компании «Нафтаинвест 2020». Об этом говорится в сообщении пресс-службы холдинга.
«С 13 ноября 2020 года у компании «Параллель» новый собственник - «Нафтаинвест 2020», который займется дальнейшим развитием бизнеса. Согласно условиям договора, сумма сделки не разглашается», - говорится в сообщении.
В компании отметили, что с продажей сети АЗС холдинг полностью вышел «из инвестиций в сфере торговли нефтепродуктами».
Согласно данным Youcontrol, «Нафтаинвест 2020» была создана 9 июля 2020 г.. Конечным бенефициаром компании является Александр Дубинин. Уставный капитал предприятия - 7,5 млн грн.
Компания зарегистрирована по адресу г. Киев, ул. Провиантская, 3, помещение 124. Примечательно, что по этому адресу до 17 декабря 2018 г. располагалось ООО «Топливная компания «Пит-Лейн», которое участники рынка называют фактическим покупателем сети «Параллель».
Согласно реестру Государственной фискальной службы, у «Нафтаинвест 2020» отсутствуют лицензии на любой вид деятельности, связанный с торговлей топливом. В то же время компания «Пит-Лейн» имеет три лицензии на розничную торговлю топливом в Мариуполе и Краматорске (Донецкая обл.), а также лицензии на хранение и оптовую торговлю нефтепродуктами в Краматорске.
По информации еnkorr, бенефициарами «Пит Лейн» являются чиновники налоговой и прочих служб из Донецка времён Виктора Януковича.
Как сообщал enkorr, о том, что сеть «Параллель» была продана, стало известно в конце сентября 2020 г.. Однако менеджмент компании не подтверждал, но и не опровергал совершение сделки.
Напомним, о намерении расстаться с розничным бизнесом SCM объявил еще до 2013 г., когда сеть насчитывала более 140 станций. Первоначально ее стоимость оглашалась на уровне $120 млн. По имеющимся данным, в тот период покупку сети рассматривали все без исключения крупные игроки рынка. Но покупатель так и не был найден, несмотря на предложения в размере $100 млн.
В 2014 г. вследствие оккупации значительной части Донецкой и Луганской областей «Параллель» лишилась наиболее ликвидной части своей сети - 78 станций, а офис компании был переведен в Запорожье.
SCM продолжил поиск покупателей. В разное время поступала информация об интересе к покупке сети компаниями группы Wexlеr, «Гран при Ойл», SUNOIl, «БРСМ» и другими. По данным источников в этих компаниях, сумма сделки оценивалась в $20-22 млн.
Справка enkorr
На данный момент топливо под ТМ «Параллель» реализуют 60 АЗК и АЗС в Днепропетровской и Запорожской областях, а также на подконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей. Кроме того, компания продает нефтепродукты в крупном и мелком опте.
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