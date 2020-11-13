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Ощадбанк снизил ставки по кредитам для бизнеса
15:55 13.11.2020 |
АО "Ощадбанк" снизило ставки по основным кредитным программам для клиентов малого и среднего бизнеса.
Как передает Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе банка, который имеется в распоряжении агентства.
Ощадбанк в очередной раз существенно снижает ставки по основным кредитным программам для клиентов МСБ и в зависимости от срока кредитной операции и финансового состояния заемщика снижение достигает 2%.
До конца 2020 года бизнес-клиенты Ощадбанка имеют возможность пополнить оборотный капитал, приобрести транспорт или оборудования за счет кредитных средств со ставкой от 12,25% годовых в гривне.
«В стратегии трансформации Ощада мы держим фокус на углублении работы с малым и средним бизнесом. Банк системно снижает процентные ставки, предлагает клиентам воспользоваться привлекательными условиями партнерских, международных и государственных программ поддержки МСБ. Мы одними из первых на рынке начали финансировать малый и средний бизнес по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» и входим в ТОП-3 главных инвесторов среди украинских банков. В этом году предприниматели уже получили около 800 доступных кредитов на сумму почти 1,1 млрд грн», - отметил заместитель председателя правления Ощадбанка Андрей Стецевич.
Кроме успешной реализации государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%", Ощадбанк реализует партнерские программы с поставщиками импортных и отечественных транспортных средств и техники по сниженным ставкам кредитования. Часть кредитной нагрузки берет на себя партнер, в рамках некоторых программ ставка составляет 0,1% годовых.
Как сообщал Укринформ, портфель пассивов клиентов микро-, малого и среднего бизнеса Ощадбанка с начала 2020 года увеличился на 9,5 млрд грн и превысил 30 млрд грн.
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