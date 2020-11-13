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Украэрорух выиграл в Верховном суде дело против МАУ
15:47 13.11.2020 |
Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины выиграло в Верховном суде дело авиакомпании МАУ относительно заключения договора о аэронавигационном обслуживании.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт Украэроруха.
«По решению Верховного Суда поддержана позиция Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины обязать ЗАО «Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» заключить договор о предоставлении услуг по аэронавигационному обслуживанию», - говорится в сообщении..
«Попытки авиакомпании-должника обжаловать это решение в Верховном суде сегодня получили окончательное решение, в результате которого признана необходимость подписания авиакомпанией «Международные авиалинии Украины» договора с Украэрорухом о предоставлении услуг по аэронавигационному обслуживанию и определен механизм взимания платы, который является стандартным для всех украинских авиаперевозчиков», - говорится на сайте Украэроруха.
В Украэрорухе напомнили, что 30 сентября 2020 года решением Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда было отказано в полном объеме в удовлетворении кассационной жалобы авиакомпании «Международные авиалинии Украины» на постановление Северного апелляционного хозяйственного суда, который поддержал позицию Украэроруха о необходимости обязать авиакомпанию заключить договор о предоставлении услуг по аэронавигационному обслуживанию.
Ранее постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда была удовлетворена в полном объеме апелляционная жалоба Украэроруха к «МАУ» относительно урегулирования разногласий и обязательства авиаперевозчика заключить договор о предоставлении услуг по аэронавигационному обслуживанию.
Предприятие ранее сообщало, что МАУ в начале 2019 года отказалось подписывать договор о предоставлении услуг по аэронавигационному обслуживанию из-за якобы дискриминационных условий. В ноябре 2019 года стало известно, что МАУ задолжала Украэроруху 1 млрд грн, однако эта сумма включает и плату за предоставленные услуги, и штрафные санкции, и текущие платежи.
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