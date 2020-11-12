У Найема новая должность в Укроборонпроме. Будет распоряжаться активами концерна

Заместитель генерального директора Укроборонпрома Мустафа Найем получил должность директора по активам концерна. Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

"Мустафа Найем, занимавшийся взаимодействием с органами государственного управления, возглавит направление работы с активами и мониторинга государственных оборонных заказов предприятий-участников концерна", - говорится в заявлении.

В собственности Укроборонпрома находится более 11 млн кв.м. недвижимости, из которых более 210 000 кв.м. - недвижимость, не задействованная в производственных процессах предприятий концерна, и может быть продана или передана в аренду.

"Моя задача, как директора по активам состоит в том, чтобы в ходе реформирования концерна все процессы происходили прозрачно, открыто и с максимальной эффективностью для предприятий", - прокомментировал свое назначение Найем.

* 15 января 2020 года Мустафа Найем рассказал, о своей "зарплате в 300 000 грн".