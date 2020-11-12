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Верховный суд поставил точку в деле завода «Океан»
13:15 12.11.2020 |
Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда подтвердил законность аукциона, на котором николаевский бизнесмен Василий Капацина стал владельцем судостроительного завода " Океан", сообщает пресс-служба предприятия.
Судебные разбирательства вокруг завода шли в течение всего 2020 года.
Законность проведения аукциона, состоявшегося в 2018 году, обжаловали компании "Океан-Судоремонт", "Бельмонт Индастриз Инк" и "Пойзантер Холдингз ЛТД".
Владелец "океана" Василий Капацина неоднократно обращался в правоохранительные органы, заявляя, что банкротство завода, а затем и судебные процессы, были организованы подставными лицами по заказу предыдущего собственника - российского олигарха Игоря Юсуфова, бывшего министра энергетики РФ.
С 2015-го по 2018-й год предприятие находилось в состоянии банкротства и готовилось к дальнейшей продаже с молотка. В декабре 2018 года завод продали на аукционе за 122 миллиона грн. По условиям аукциона новый владелец предприятия, николаевский бизнесмен Василий Капацына выплатил долги предприятия, а также погасил задолженность по зарплате на общую сумму свыше 100 миллионов гривень.
В 2020 году, после того, как предприятие погасило долги и вышло из кризиса, нашлись заявители, которые решили оспорить законность проведения аукциона. В феврале 2020 Хозяйственный суд Николаевской области подтвердил законность аукциона, а Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд в августе оставил в силе решение суда первой инстанции. Постановлением Верховного суда от 10 ноября указанные решения оставлены без изменений.
"Сегодня Верховный Суд поставил точку в вопросе правомерности аукциона по продаже ЦМК ПАО НСЗ Океан, который состоялся 03.12.2018. Это решение нивелирует многочисленные попытки оппонентов манипулировать фактами и ставить под сомнение законность приобретения украинским инвестором судостроительного завода Василий Капацына", - сказала арбитражная управляющая Ирина Сербин.
После смены собственника, "Океан" начал возобновлять производство.
По заказу нидерландской судоходной компании Eurobulk завод построил и отправил заказчику две баржи. Предприятие также выполнило несколько контрактов по изготовлению несущих металлоконструкций для моста на Владимирской горке и Шулявского путепровода в Киеве.
На личную просьбу президента Украины Владимира Зеленского на заводе в предельно сжатые сроки произвели металлоконструкции для моста через реку Северский Донец у станицы Луганской. На данный момент "Океан" изготавливает металлоконструкции для нового моста в Запорожье. Кроме того, завод отремонтировал буксиры "Очаков", "Измаилец" и "Зюйд", сухогруз ALICE, а также земснаряд "Рион".
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В РУБРИКЕ
|Верховный суд поставил точку в деле завода «Океан»
После смены собственника, "Океан" начал возобновлять производство. По заказу нидерландской судоходной компании Eurobulk завод построил и отправил заказчику две баржи. Предприятие также выполнило несколько контрактов по изготовлению несущих металлоконструкций для моста на Владимирской горке и Шулявского путепровода в Киеве.
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