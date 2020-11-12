Правительство одобрило направления деятельности Ощадбанка на 2020-2024 годы

Кабинет Министров одобрил основные направления деятельности Ощадбанка на 2020-2024 годы, согласно которым банк будет продолжать укреплять свои позиции в розничном кредитовании и комиссионных продуктах.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Ощадбанк будет усиливать позиции ведущего универсального банка Украины. Такое решение поддержал Кабинет Министров Украины, что отражено в соответствующем распоряжении КМУ «Об одобрении основных направлений деятельности акционерного общества «Государственный сберегательный банк Украины» на 2020 - 2024 годы», - говорится в сообщении.

В документе говорится, что Ощадбанк в своей деятельности будет продолжать укреплять свои позиции в розничном кредитовании и комиссионных продуктах, сохранять позиции в сегментах корпоративного бизнеса и микро-, малом и среднем бизнесе (ММСБ), с уменьшением доли государственных предприятий.

Как сообщалось, 2 сентября этого года правительство одобрило обновленные принципы стратегического реформирования государственного банковского сектора. Опираясь на этот документ, государственные банки должны пересмотреть и актуализировать свои стратегии развития. Одобрение основных направлений деятельности Ощадбанка обеспечит его надлежащее функционирование и будет способствовать эффективному управлению государственным банком, защите прав вкладчиков, кредиторов и государства как акционера, и станет основой для разработки стратегии его дальнейшего развития.

