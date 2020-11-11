Финансовые новости
- |
- 11.11.20
- |
- 11:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Верховный Суд вернул «Приватбанку» право требования к Коломойскому на 7,5 миллиардов
09:14 11.11.2020 |
16 октября Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Приватбанка и отменил постановление Северного апелляционного хозсуда, которым был удовлетворен иск ООО "Тех-Трейд-Инвест" к Приватбанку, ООО "Парктур", ООО "Скорзонера", ООО "Шелта", ООО "Аспект" и признаны недействительными некоторые положения ряда кредитных договоров, заключенных между Приватбанком и другими ответчиками в 2006-2016 годах.
Верховный Суд оставил в силе решение Хозсуда Киева от 24.10.2018, которым ООО "Тех-Трейд-Инвест" было отказано в удовлетворении указанного иска, сообщает Finbalance.
Таким образом, Верховный Суд вернул Приватбанку права кредитного требования на сумму почти 7,5 млрд грн.
По данным госреестра, одним из учредителей ООО "Тех-Трейд-Инвест" является ООО "Скорзонера", конечными бенефициарами которого являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|А.Гольц: Это лучшее решение из всех чудовищных, которые были на столе. Это безусловное поражение России
|Капитуляция Армении: что меняет российское соглашение по Карабаху и чем оно грозит Украине
|Европарламент раскритиковал Украину за нереформированную судебную систему и олигархов
|Опять корм вместо еды: Как Минобороны Зеленского похоронило реформу питания ВСУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Верховный Суд вернул «Приватбанку» право требования к Коломойскому на 7,5 миллиардов
|«Нафтогаз» в 2020г увеличивает продажи топлива на АЗС U.GO почти на треть
|Запрос Тигипко на согласование покупки ПИБа находится на рассмотрении — Нацбанк
|НБУ разрешил Тигипко купить Проминвестбанк
|Только Ахметов может купить Энергоатом - председатель профсоюза компании
|НБУ назвал самые убыточные банки
Это интересно
|EC рассмотрит запрет на сквозное шифрование во имя коллективной безопасности
|Ford официально представил новый EcoSport Active
|Ryzen 5000 оказались очень энергоэффективными процессорами. 16-ядерный Ryzen 9 5950X потребляет на 100 Вт меньше Core i9-10900K
|Первая поездка пассажиров в капсуле Hyperloop прошла успешно
|Ford выпустит в свободную продажу 770-сильный мотор V8
|Xiaomi и OPPO стремительно укрепляют позиции на рынке смартфонов Европы
|Американцы проголосовали за расширение прав автомастерских