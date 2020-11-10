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НБУ разрешил Тигипко купить Проминвестбанк
23:49 09.11.2020 |
Национальный банк согласовал приобретение компанией Сергея Тигипко 100% ООО "Финансовая компания "Фортифай", которая владеет 99,77% акций Проминвестбанка.
Как передает Укринформ, об этом сообщает ресурс Finbalance со ссылкой на НБУ.
"По данным НБУ, он согласовал приобретение Сергеем Тигипко опосредованного приобретения (через компанию Luregio Limited) 100% в капитале ООО "Финансовая компания "Фортифай". Соответствующее решение №21/1699-пк было принято регулятором 30 октября 2020", - говорится в сообщении.
Как сообщал Укринформ, в начале октября Национальный банк Украины получил пакет документов от Сергея Тигипко для согласования опосредованного приобретения (через кипрскую компанию Luregio Limited) существенного участия в ПАО «Проминвестбанк» в размере 99,77% в уставном капитале банка. Тигипко принадлежит ТАСкомбанк и Универсал Банк (на базе которого действует проект Монобанк). Бизнесмен покупает банк у ФК «Фортифай», которой был продан в марте 2020 года пакет акций ПАО "Проминвестбанк" в размере 99,7726% на фондовой бирже ПФТС за 268,7 млн грн.
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