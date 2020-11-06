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«Богдан Моторс» и ПО «Южмаш» намерены совместно производить пассажирские и грузовые транспортные средства
13:04 06.11.2020 |
АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" и ГП "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им.А.Н. Макарова" (ПО "Южмаш", Днепр) заключили меморандум о сотрудничестве, предусматривающий объединение усилий в проекте по производству пассажирских и грузовых транспортных средств, сообщила пресс-служба "Богдан-Моторс".
В рамках сотрудничества "Богдан Моторс" намерена поставлять на "Южмаш" составляющие, узлы, компоненты и деталей ТС, а также обеспечить участие в производстве профильных специалистов.
В свою очередь, "Южмаш" готов предоставить производственные мощности, оборудование и подготовленную инфраструктуру.
"В Днепре в последние годы реализуются амбициозные инфраструктурные проекты по возрождению муниципального транспорта. Благодаря усилиям местных властей и децентрализации город значительно нарастил число маршрутов общественного транспорта и закупил сотни единиц техники. Поэтому выход на предложение нового поставщика поможет не только выбрать наиболее выгодное предложение, но и создать новые рабочие места и увеличить налоговые поступления в городской бюджет", - отмечается в сообщении.
Агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании не уточнили, какие транспортные средства планируется совместно выпускать на мощностях "Южмаша", отметив, что пока подробности проекта не разглашаются.
В пресс-релизе напоминается, что "Богдан Моторс" в последнее время активно наращивает объемы производства троллейбусов и автобусов, в настоящее время троллейбусы поставляются в Луцк, Харьков, Полтаву, Сумы и Херсон. Также в этом году поставлена партия автобусов в Ивано-Франковск, а школьных автобусов - в Ривненскую, Тернопольскую и Волынскую области.
ПО "Южмаш" - одно из ключевых предприятий ракетно-космической промышленности Украины, известный в мире производитель ракетоносителей и спутников гражданского, научного и военного назначения. В связи с разрывом традиционной кооперации в условиях аннексии Крыма и военных действий на Донбассе все последние годы свыше 50% производственных мощностей предприятия находятся в состоянии фактического простоя.
Как сообщалось, "Южмаш" и Государственное космическое агентство Украины в июле текущего года подписали меморандум о сотрудничестве с южнокорейской группой Caris, предполагающий производство 5 тыс. электробусов и 7,8 тыс. зарядных станций на сумму 23 млрд грн до 2023 года.
На мощностях "Южмаша" также собираются троллейбусы на базе белорусских МАЗ (для Торгового дома "Литан") и трамвайные вагоны (для "Татра-Юг").
"Богдан Моторс" объединяет производственные активы одного из ведущих украинских автопроизводителей - корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке и завод легковых авто в Черкассах).
Компания завершила 2019 год с чистой прибылью 273 млн грн - в 10,6 раз больше, чем годом ранее, доход от реализации вырос почти вдвое, до 1 млрд 255 млн грн..
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