«Киевстар» запустил программу дистанционного обмена телефонов

Мобильный оператор компания "Киевстар" запустила возможность оформить заявку на обмен телефона без посещения магазинов сети "Киевстар".

Как отмечается в сообщении оператора, на данный момент подобный формат обмена можно реализовать только в розничной сети "Киевстар".

Жители столицы могут самостоятельно оценить свой девайс на странице интернет-магазина "Киевстар", после чего специалист компании заберет старый телефон, подтвердит оценку его состояния и обменяет на скидку на любое устройство в магазинах "Киевстар".

Если абонент проживает в любом другом населенном пункте Украины, он также может самостоятельно оформить заявку на обмен онлайн и отправить телефон "Новой почтой" для оценки. Услуги доставки при этом оплачивает интернет-магазин "Киевстар".

"С тех пор, как начался карантин, мы постоянно ищем пути, как сделать жизнь нашего абонента комфортнее без потребности посещать магазин "Киевстар". У нас появились онлайн-консультации и покупки через Instagram, а теперь вот еще можно оформить заявку на обмен телефона, не выходя из дома", - прокомментировал введение программы исполняющий обязанности руководителя дирекции розничных продаж "Киевстар" Андрей Борейко.

Программа обмена телефонов от "Киевстар" работает около двух лет. По данным оператора, за это время ею воспользовались более 7 тыс. раз.

Наибольшим спросом эта программа пользуется у жителей Киевской, Одесской и Закарпатской областей.