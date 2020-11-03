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ПриватБанк первым в Украине открывает выпуск платежных карт международной системы UnionPay International
17:17 03.11.2020 |
Такие карты принимаются в Украине, Китае и еще более 170 стран мира.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Клиенты банка уже могут оформить бесконтактные кредитные карты с "Универсальная" уровня Classic и Gold. Эти карты будут полезны тем, кто часто путешествует в Китай, страны Юго-восточной Азии или ведет бизнес с китайскими партнерами.
С декабря 2019 года пользователи платежных карт UnionPay получили возможность расплачиваться в гостиницах, ресторанах и торговых точках Киева, Харькова, Одессы, Днепра и других городов. Также с помощью карт UnionPay можно снимать наличные в банкоматах "ПриватБанка" по всей стране.
Отметим, на сегодня на долю UnionPay приходится самый большой в мире объем расходов по картам.
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