ПриватБанк первым в Украине открывает выпуск платежных карт международной системы UnionPay International

Такие карты принимаются в Украине, Китае и еще более 170 стран мира.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Клиенты банка уже могут оформить бесконтактные кредитные карты с "Универсальная" уровня Classic и Gold. Эти карты будут полезны тем, кто часто путешествует в Китай, страны Юго-восточной Азии или ведет бизнес с китайскими партнерами.

С декабря 2019 года пользователи платежных карт UnionPay получили возможность расплачиваться в гостиницах, ресторанах и торговых точках Киева, Харькова, Одессы, Днепра и других городов. Также с помощью карт UnionPay можно снимать наличные в банкоматах "ПриватБанка" по всей стране.

Отметим, на сегодня на долю UnionPay приходится самый большой в мире объем расходов по картам.