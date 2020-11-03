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Наумов приступил к исполнению обязанностей председателя Ощадбанка
16:44 03.11.2020 |
Сергей Наумов с 3 ноября приступил к исполнению обязанностей председателя правления Ощадбанка.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
В банке отмечают, что Наумов победил в открытом конкурсе на должность, проведенном в этом году. В течение месяца длился процесс передачи дел от бывшего председателя правления Андрея Пышного новому руководителю банка.
«Стоит поблагодарить Андрея Пышного за его реформаторские усилия, которые повысили финансовое учреждение на новую ступень развития. На новом этапе развития банк будет фокусироваться на дальнейшем усилении конкурентоспособности, доходности, эффективности и качества обслуживания, которые являются необходимыми условиями его успешной приватизации. Именно в частичной или полной продаже финансового учреждения инвестору заключается моя главная задача на новой должности», - отметил Наумов.
Он добавил, что этот шаг нужен для уменьшения доли государства в банковском секторе и возврата инвестиций в государственные банки.
Контракт Наумова на посту председателя правления Ощадбанка заключен сроком на 5 лет.
Как сообщалось, общий стаж работы Сергея Наумова в банковской сфере составляет 25 лет. Он занимал руководящие должности в ведущих банках Украины, в частности Райффайзенбанка, УкрСиббанка, Правэкс банка и Пиреус банка. В последних трех банках Наумов работал в должности председателя правления в общей сложности более 10 лет.
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