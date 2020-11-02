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Киевстар делает ТikTok безлимитным для всех абонентов
15:41 02.11.2020 |
До 30 ноября включительно все абоненты предоплаты и контракта Киевстар получают безлим на популярную социальную сеть ТikTok, то есть смогут пользоваться приложением без списания мобильного интернета независимо от условий их тарифа.
«Каждый день 1,5 млн наших абонентов пользуется ТikTok и их количество постоянно растет. Поэтому на целый месяц мы решили сделать эту соцсеть безлимитной для всех абонентов, чтобы у них не списывались мегабайты и они сэкономили свои деньги», - комментирует Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.
Безлим действует как для новых, так и для действующих абонентов Киевстар и не требует никаких настроек или дополнительных оплат. Чтобы стать участником акции абонентам необходимо лишь:
* ввести на смартфоне короткий код *262#;
* иметь оплаченный пакет услуг согласно условиям тарифного плана;
* и пользоваться официальным приложением TikTok.
Безлим на приложение ТikTok для всех абонентов Киевстар это одна из активностей в рамках договора о сотрудничестве между оператором и компанией «TikTok Pte. Ltd». Ранее Киевстар сделал соцсеть безлимитной в некоторых тарифных планах. Также компании договорились о сотрудничестве в реализации совместных маркетинговых активностей, в частности при запуске новых продуктов и решений для пользователей в Украине.
Напомним, что среди приложений, за которые не списываются мегабайта в тарифах Киевстар: Instagram, Facebook и другие социальные сети, мессенджеры, YouTube и YouTube Music, Spotify и другие музыкальные й видео стриминговые сервисы, популярные онлайн-игры и тому подобное.
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