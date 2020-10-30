Финансовые новости
- |
- 30.10.20
- |
- 10:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин утвердил обновленный устав Нафтогаза
09:40 30.10.2020 |
Правительство утвердило обновленную редакцию устава НАК "Нафтогаз Украины", что приближает условия работы компании с руководящими принципами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщили УНН в пресс-службе компании.
"Кабинет министров Украины принял обновленную редакцию устава НАК "Нафтогаз Украины" в редакции, приближающей документ к соответствию Руководящим принципам по корпоративному управлению на предприятиях государственной формы собственности ОЭСР. Соответствующее постановление правительство приняло 26 октября 2020 года", - сообщили в компании.
"Только при соблюдении признанных стандартов корпоративного управления компания может стабильно работать в интересах акционера. В нашем случае речь идет об интересах украинцев, ведь Нафтогаз - национальная компания", - отметила глава наблюдательного совета НАК Клэр Споттисвуд.
Она подчеркнула, что обновленная редакция устава - это хоть и маленький, но позитивный шаг в этом направлении.
"До реформы корпоративного управления Нафтогаз был "кошельком" политиков и черной дырой для государственного бюджета с чистым убытком 85 млрд грн в 2014 году. После старта постепенного внедрения реформы компания начала работать на украинцев и наполнять бюджет... Обновленная редакция устава Нафтогаза приближает условия нашей работы к руководящим принципам ОЭСР, что важно для стабильного и эффективного развития компании", - сообщил глава правления НАК Андрей Коболев.
Корпоративный секретарь НАК Мария Сухан добавила, что вместе с принятием политики собственности Нафтогаза обновленный устав "создает прочную основу для формирования и утверждения корпоративной стратегии Группы Нафтогаз и ключевых показателей эффективности как для членов наблюдательного совета, так и для руководства Группы".
Реформа корпоративного управления Нафтогаза началась в 2015 году.
Напомним, принятие нового корпоративного устава для НАК "Нафтогаз" в соответствии с корпоративными принципами ОЭСР - до конца сентября этого года - среди "структурных маяков", прописанных в Меморандуме с МВФ по программе с Украиной.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Главное, чтобы не перепутал стороны: Что не так с назначением Арестовича спикером ТКГ
|Чисто ритуальные действия: Почему Зеленский бессилен против КСУ
|В ЕС считают решение КСУ основанием для временного приостановления безвиза
|Война вокруг Сытника и НАПК. Зачем Банковая гасит огонь бензином
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кабмин утвердил обновленный устав Нафтогаза
|Кабмин отменил передачу на приватизацию части госпредприятий
|Правэкс Банк присоединился к BankID НБУ
|Руководителей порта «Южный» разоблачили в злоупотреблениях на сумму 47,5 миллиона
Следствие установило, что один из действующих руководителей ГП «МТП «Южный» вместе с бывшим заместителем директора этого же госпредприятия и руководителем частной компании на протяжении 2017-2018 годов организовали схему, по которой госпредприятие незаконно переплатило 47,5 млн грн при закупке товаров.
|Заключение меморандума между Госспецсвязи и «Хуавей Украина» вызвало резкую негативную реакцию партнеров Украины - Кулеба
|Заводы Метинвеста стали чище на треть – гендиректор группы Рыженков
Это интересно
|Особую версию Rolls-Royce Wraith посвятили Солнечной системе
|Facebook запустила бесплатный игровой сервис
|Google удалила три детских приложения Android более чем с 20 млн загрузок
|Audi показала первый электромобиль линейки RS
|Сквозное шифрование теперь доступно всем пользователям Zoom
|Новым хозяином Opera станет китайская Kunlun Tech
|В видеоконференциях Skype теперь может участвовать до 100 человек