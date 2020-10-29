Правэкс Банк присоединился к BankID НБУ

Правэкс Банк (Киев) присоединился к системе электронной дистанционной идентификации физических лиц BankID Национального банка Украины (НБУ).

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе центробанка в среду, Правэкс Банк стал 22-м участником системы.

Ранее сообщалось, что BankID НБУ открывает доступ к услугам более 40 государственных и общественных учреждений и предоставляет пользователям возможность проходить верификацию удаленно, чтобы дистанционно получить доступ к финансовым, административным и коммерческим услугам.

По данным НБУ, участниками BankID также являются ПриватБанк, банки "Альянс", "Форвард", ПУМБ, Ощадбанк, Альфа-Банк, ОТП Банк, Аккордбанк, банк "Глобус", Пиреус Банк (все - Киев), Мотор-Банк (Запорожье), "Восток", Радабанк, банк "Конкорд", А-Банк (все - Днепр), Кредобанк, Идея Банк (оба - Львов), "Пивденный" (Одесса), МТБ Банка (Одесская обл.), Асвио Банк (Чернигов) и виртуальный monobank.

Правэкс-Банк основан в 1992 году. Единственным его акционером на начало 2020 года являлась Intesa Sanpaolo S.p.A. (Италия).

Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов (6,539 млрд грн) Правэкс Банк занимал 26-е место среди 75 действовавших в стране банков.

