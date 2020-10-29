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Руководителей порта «Южный» разоблачили в злоупотреблениях на сумму 47,5 миллиона
09:34 29.10.2020 |
Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) разоблачили 11 человек в организации коррупционной схемы, по которой государственное предприятие «Морской торговый порт "Южный" понесло более 47 млн грн убытков.
Как передает Укринформ, об этом информирует пресс-служба ведомства.
Среди организаторов схемы - действующие и бывшие должностные лица ГП «МТП «Южный».
В частности, речь идет об одном из заместителей директора ГП "МТП "Южный", экс-заместителе директора ГП «МТП «Южный», семи бывших директорах коммерческих компаний и двух сотрудницах коммерческих компаний.
Должностных лиц госпредприятия задержали. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Следствие установило, что один из действующих руководителей ГП «МТП «Южный» вместе с бывшим заместителем директора этого же госпредприятия и руководителем частной компании на протяжении 2017-2018 годов организовали схему, по которой госпредприятие незаконно переплатило 47,5 млн грн при закупке товаров.
Чиновники действовали в сговоре и привлекли для реализации своих планов еще ряд лиц, что позволяло им полностью контролировать весь процесс закупки - от формирования потребности в закупке и составления тендерной документации до контроля за конкурентной средой - чтобы в итоге обеспечить победу в торгах компаниям, подконтрольным организаторам схемы . В общей сложности следствие зафиксировало 29 таких тендеров.
Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с осени 2017 года.
НАБУ и САП не первый раз разоблачают коррупционные злоупотребления в портовой отрасли. Ряд таких расследований завершены, а дела уже слушаются в суде.
Так, в сентябре 2018 года в суд направлено дело о нанесении ГП «АМПУ» 247 млн грн убытков в результате закупок по завышенным ценам услуг по дноуглублению подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов. В рамках расследования указанных фактов аннулированы незаконно заключенные сделки на сумму 290 млн грн и 712 млн грн.
Это позволило ГП «АМПУ» начать процедуру возвращения незаконно уплаченных средств. Кроме того, благодаря исковой работе НАБУ предотвратило перечисление в пользу ООО «Техморгидрострой Николаев» около 395 млн грн и нанесение ГП «АМПУ» ущерба на сумму около 146 млн грн. Сейчас дело слушается в ВАКС.
В мае 2020 года НАБУ и САП завершили расследование о нанесении 21 млн грн убытков ГП «АМПУ». Четырем подозреваемым открыты материалы следствия для ознакомления.
В июле 2020 года в суд направлено дело о нанесении 2,49 млн грн убытков Бердянскому филиалу АМПУ.
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|Руководителей порта «Южный» разоблачили в злоупотреблениях на сумму 47,5 миллиона
Следствие установило, что один из действующих руководителей ГП «МТП «Южный» вместе с бывшим заместителем директора этого же госпредприятия и руководителем частной компании на протяжении 2017-2018 годов организовали схему, по которой госпредприятие незаконно переплатило 47,5 млн грн при закупке товаров.
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