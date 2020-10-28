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Заключение меморандума между Госспецсвязи и «Хуавей Украина» вызвало резкую негативную реакцию партнеров Украины - Кулеба
16:50 28.10.2020 |
Заключение меморандума между Государственной службой специальной связи и компанией "Хуавей Украина" вызвало резкую негативную реакцию партнеров Украины, с которыми она работает над укреплением кибербезопасности, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Государственная служба специальной связи грубо нарушила законодательство Украины, подписывая этот меморандум, поскольку должна была скоординировать свои действия с Министерством иностранных дел. Она очень быстро осознала свою грубую ошибку и начала зачищать следы, находясь в состоянии позора не только в глазах украинского общества, но и в глазах самих китайцев, увидевших уровень партнерства, которое они пытались установить", - сказал Кулеба в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
По его словам, эту проблему можно было избежать, если бы Госспецсвязи просто посоветовалась с МИД.
"Не буду скрывать, заключение этого меморандума вызвало резкую негативную реакцию наших партнеров, с которыми мы работаем над укреплением кибербезопасности Украины. Это не какая-то прихоть. Мы с одними партнерами работаем над укреплением кибербезопасности, а Госспецсвязи с другими подписывает меморандум. На самом деле, это проблема, которой можно было избежать в один клик, если бы Госспецсвязи просто посоветовалась с МИД и услышала наше мнение по этому поводу. А когда ниоткуда берется меморандум, конечно, возникает сто тысяч вопросов. Они сами себе привезли проблему только потому, что решили, что им никто не нужен, они все сами лучше знают", - подчеркнул министр.
В то же время Кулеба отметил, что все, что не касается военно-технического сотрудничества и кибербезопасности, в отношениях со странами Азии не должно вообще вызвать никаких эмоций, подозрений и критики.
"Но если мы рассматриваем возможность взаимодействия, например, с Китаем в этих двух сферах, мы, безусловно, должны учитывать даже не позиции наших партнеров, а тот уровень взаимодействия с нашими западными партнерами, который мы имеем в этих сферах. Потому что есть вещи, которые взаимно дополняют друг друга, как классическая торговля, а есть вещи, которые взаимно исключают друг друга. И ты должен делать выбор, где ты", - добавил он.
Глава МИД Украины указал, что он - против того, чтобы Украина лишала себя каких-либо возможностей в мире только потому, что это кому-то потенциально может не понравиться
"Но я абсолютно против подхода, вроде "Какой Китай? У нас ведь Америка стратегический партнер". Никто никому не запрещает торговать с кем угодно. Но есть определенный узкий перечень вопросов, где нужно учитывать широкий круг аргументов. Я против того, чтобы Украина лишала себя каких-то возможностей в мире только потому, что это кому-то потенциально может не понравиться", - резюмировал Кулеба.
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