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Заводы Метинвеста стали чище на треть – гендиректор группы Рыженков
15:09 28.10.2020 |
Заводы Метинвеста стали чище на треть.
Об этом сообщил генеральный директор группы Юрий Рыженков в ходе онлайн-конференции Steel Success Strategies, организованной Fastmarkets и World Steel Dynamics.
За последние 10 лет Метинвест вложил в проекты по экологической модернизации 344 млн долл. В последующие пять лет инвестиции холдинга в эту сферу вырастут на 69 млн долл. Таким образом до 2025 года совокупные инвестиции Метинвеста в экопроекты составят 413 млн долл, отметил Рыженков.
Метинвест поддерживает интеграцию украинской металлургической отрасли в ЕCТВ. Поэтому компания на протяжении многих лет реализует конкретные действия по сокращению негативного влияния на окружающую среду, сказал руководитель Метинвеста.
В то же время отдельные механизмы регулирования выбросов в ЕС создадут дополнительные вызовы для производителей, считает Рыженков.
«В то время как European Green Deal является позитивной инициативой, некоторые из ее механизмов могут стать вызовом для торговли и промышленности ЕС. В частности, речь идет о механизме Carbon Border Adjustment. Эксперты считают, что он будет способствовать росту доходов ЕС и затрат экспортеров. Мы вскоре представим Еврокомиссии собственное видение «углеродного налога» в рамках публичных консультаций», - отметил Рыженков.
Он также отметил, что модернизация производства в Украине, направленная на сближение с климатическими нормами ЕС, как правило, происходит в условиях отсутствия стимулирующих программ со стороны государства.
Напомним, Еврокомиссия в 2019 году представила новую программу для ЕС - «European Green Deal», цель которой - уменьшить выбросы СО2 на 50-55% в 2030 и сделать Европу первым углеродно нейтральным континентом до 2050 года.
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