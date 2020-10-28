Северодонецкий «Азот» возобновит выпуск медицинского кислорода

На Северодонецком объединении «Азот», которое входит в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, идет подготовка к выпуску кислорода медицинской качества.

Об этом Укринформу сообщила пресс-служба Group DF.

"Предприятие подготовило и подало в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения пакет документации, необходимой для возобновления производства медицинского кислорода", - заявил председатель Правления ЧАО «Северодонецкое объединение Азот» Леонид Бугаев.

По его словам, все организационные вопросы, связанные с разрешениями, должны быть решены максимально быстро. В регионе сложная эпидемическая ситуация с COVID-19. Медицинский кислород сегодня очень нужен больницам и медицинским центрам.

Северодонецкий «Азот» уже получил лицензию от Государственной службы Украины по лекарственным средствам на производство и продажу медицинского кислорода.

Производственные мощности цеха разделения воздуха способны производить 500 кубических метров в час кислорода медицинского качества.

Кислород является одним из побочных продуктов производства азотных удобрений. Благодаря тому, что на Северодонецком «Азоте» весной был восстановлен полный производственный цикл по выпуску минеральных удобрений, сегодня предприятие имеет технологическую возможность производить кислород медицинского качества.

ЧАО «Северодонецкое объединение Азот» (Северодонецк, Луганская обл., Украина) - одно из крупнейших украинских химических предприятий, с 2011 года входит в группу предприятий азотного бизнеса Group DF. Основное направление работы предприятия - производство минеральных азотных удобрений. В 2019 году предприятие выпустило 384,09 тыс. тонн минеральных удобрений. В частности, аммиачной селитры - 371,66 тыс. тонн, аммиака водного технического - 1,65 тыс. тонн, КАС (карбамидо-аммиачная смесь) - 10,78 тыс. тонн. Также в 2019 году объединение выпустило 296,2 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты.

Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в ряде стран Европы и Азии. В частности, Group DF - один из крупнейших на территории Восточной Европы инвесторов в газораспределительную, химическую, титановую и портовую отрасли. Группа также развивает бизнес в сферах сельского хозяйства, медиа. Основатель и владелец Group DF - известный украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.

