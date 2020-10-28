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Государственный Укрэксимбанк списал небалансовые активы на 17 миллиардов
12:16 28.10.2020 |
Государственный Укрэксимбанк (Киев) 30 сентября списал небалансовые активы на 17 млрд грн в соответствии с постановлением Национального банка Украины (НБУ) № 49 и постановлением Кабинета министров №281.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Укрэксимбанка, в течение следующих трех лет банк планирует списать еще 39 млрд грн. При этом данная сумма может быть откорректирована в сторону увеличения или уменьшения.
Вместе с тем в пресс-службе подчеркнули, что Укрэксимбанк не планирует прекращать взыскание по соответствующим активам.
Как сообщалось, Совет финстабильности 30 июня 2020 года утвердил оперативные планы госбанков с неработающими активами, который для Укрэксимбанка предусматривает к 2023 году сокращение доли последних в более чем в два раза и снижение доли плохих кредитов (NPL) с 57% до 32%.
Укрэксимбанк создан в 1992 году, единственным собственником является государство.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3-е место (235,375 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.
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