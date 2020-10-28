Суд начал процедуру банкротства Николаевского судостроительного завода

Хозяйственный суд Николаевской области открыл производство по делу о банкротстве государственного предприятия "Николаевский судостроительный завод", которое входит в состав государственного концерна "Укроборонпром".

Как сказано в соответствующем определении суда в Едином государственном реестре судебных решений, инициатором открытия производства стало само предприятие.

Кроме того, суд с 16 октября ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов должника, а также ввел с этого дня процедуру управления имуществом должника сроком на 170 дней.

Также суд назначил распорядителем имущества завода арбитражного управляющего Леонида Шалашного.

Причины начала процедуры банкротства

Как сказано в материалах, причиной для обращения стало решение Лондонского арбитражного суда, принятое ещё в 2006 году. Тогда по иску Sea Emerald S.A. Panama (представляет компанию Laskarіdis Shipping Co. греческого судовладельца Анастасиса Ласкаридиса) с "Судостроительного завода имени 61 коммунара" принудительно взыскали 17,258 миллиона долларов за сорванный контракт. Эти деньги завод получил авансом за строительство судна, но так его и не сдал заказчику по сей день.

В 2009 году Центральный районный суд города Николаева удовлетворил иск Sea Emerald S.A. Panama о необходимости взыскать с завода указанную сумму, что на тот момент составляло 137,897 миллиона гривень.

Но в итоге своим постановлением в 2012 году государственный исполнитель наложил арест на имущество должника и запретил его отчуждать.

Как говорят данные бухгалтерского учета, по состоянию на 30 июня этого года размер кредиторской задолженности предприятия составляет 829 миллиона 678 тысяч 251,91 гривни.

Балансовая стоимость активов завода на 30 июня 2020 года составляет 959 миллионов 695 тысяч гривень, в том числе необоротные активы на сумму 777 миллионов 179 тысяч гривень (основные средства - 762,129 миллиона и незавершенные капитальные инвестиции - 15,05 миллиона гривень) и оборотные активы на сумму 182,516 миллиона гривень (запасы - 147,622 миллиона гривень, дебиторская задолженность - 33,622 миллиона гривень, денежные средства - 251 тысяча гривень, другие оборотные активы - 1,021 миллиона гривень).

"На основании имеющихся у должника данных бухгалтерского учета руководитель последнего пришел к выводу, что ГП "Николаевский судостроительный завод" не в состоянии выполнить свои денежные обязательства, срок исполнения которых наступил, не иначе, чем через применение судебных процедур банкротства, поскольку у должника есть в наличии угроза его неплатежеспособности, когда удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приведет к невозможности исполнения денежных обязательств должника в полном объеме перед другими кредиторами, что послужило основанием для обращения в хозяйственный суд с данным заявлением", - сказано в тексте определения.

