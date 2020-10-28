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Укргидроэнерго отчитывается почти о 3 миллиардах чистой прибыли за 9 месяцев
15:27 27.10.2020 |
ЧАО "Укргидроэнерго" по результатам января-сентября 2020 года получило 2 960,7 млн чистой прибыли.
Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО, за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года.
"Чистый финансовый результат по результатам 9 месяцев 2020 года - 2 960,7 млн грн. Прибыльная деятельность Общества в течение последних 10 лет является высоким положительным показателем", - отметили в Укргидроэнерго.
При этом чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) Общества за 9 месяцев составил 9 528,9 млн грн.
За этот период компания выплатила в полном объеме свои обязательства в бюджеты всех уровней - 2 845,2 млн грн, в том числе 966,8 млн грн дивидендов на государственную долю акций.
Как сообщал Укринформ, ЧАО "Укргидроэнерго" - крупнейшая гидрогенерирующая компания в Украине, которая включена в перечень 15 крупнейших предприятий государственного сектора экономики. В состав компании входят десять станций на реках Днепр и Днестр.
До 2026 года Укргидроэнерго планирует увеличение доли гидрогенерации в энергобалансе страны до 15%.
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