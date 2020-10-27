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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Апелляционный суд снял с НБУ обязательство возобновить деятельность банка «Союз»

 

Шестой апелляционный административный суд на заседании 8 сентября частично отменил решения судов низших инстанций по иску об отмене решений Национального банка Украины (НБУ) об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Союз".

Соответствующее постановление Шестого апелляционного админсуда упоминается в постановлении Верховного Суда (ВС) от 23 октября 2020 года, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений 26 октября.

Согласно документу, апелляционный суд при этом оставил без изменений решение суда первой инстанции об отмене решения Нацбанка о ликвидации банка "Союз".

Уточняется, что Верховный суд открыл кассационное производство на основании жалобы истца на постановление Шестого апелляционного админсуда.

Как сообщалось, в марте 2016 года правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Союз" в связи с систематическим нарушением им законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

В мае 2016 года экс-акционер банка Сергей Дядечко подал иск к НБУ и ФГВФЛ, в котором просил признать противоправным и отменить постановление правления НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Союз" и решение ФГВФЛ о начале процедуры ликвидации банка.

Соответствующие иски экс-акционера трижды были удовлетворены решениями судов первой и апелляционной инстанций, которые, в свою очередь, отменил Верховный суд. В частности, последним решением от 11 июня 2020 года ВС частично удовлетворил кассационную жалобу НБУ, отменив решения судов низших инстанций о восстановлении функционирования банка "Союз". Вместе с тем ВС оставил в силе отмену постановления НБУ о ликвидации банка.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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