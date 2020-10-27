Финансовые новости
- |
- 27.10.20
- |
- 13:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Суд по требованию Коломойского еще раз потребовал отчет Kroll по «Приватбанку»
11:48 27.10.2020 |
Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Игоря Коломойского и потребовал у Национального антикоррупционного бюро Украины и Службы безопасности Украины результаты расследования детективного агентства Kroll, составленные для Нацбанка.
В судебных материалах среди прочего отмечается, что следователь СБУ в августе 2018 изымал у Нацбанка материалы отчета Kroll, сообщает Finbalance.
Ранее Печерский райсуд удовлетворил подобное ходатайство Коломойского и решил истребовать соответствующий отчет Kroll у НБУ (такие же решения выносились судом в апреле-2018 и мае 2020).
В ходе судебного процесса представители НБУ и "Приватбанка" отмечали, что отчет Kroll не касается предмета и оснований иска, а также замечали, что представители Коломойского самостоятельно могут обратиться в агентство Kroll.
НБУ заявлял, что компания Kroll провела forensic audit "Приватбанка", который подтвердил подозрения относительно возможного нанесения ущерба банку перед национализацией на $5,5 млрд. Коломойский отрицал эту информацию.
"ПриватБанк" заявлял, что Высокий суд Лондона назначил рассмотрение по существу его иска против Коломойского и Геннадия Боголюбова на 1 марта 2022 года.
"Всемирный арест активов господина Боголюбова и господина Коломойского остается в силе и будет оставаться в силе до момента вынесения решения после завершения рассмотрения дела. Банк уверен, что в конечном счете ему удастся вернуть сумму, заявленную в иске, которая сейчас составляет более 3 млрд долларов США (включая проценты)", - говорилось в тогдашней заявлении национализированного банка.
Коломойский и Боголюбов оспаривают в украинских судах национализации "Приватбанка".
Как сообщалось, результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что "Приватбанк" был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение 10 лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере $5,5 млрд.
Среди ключевых выводов расследования в НБУ указывают, что Kroll обнаружила четкие признаки того, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.
В декабре 2017 года Высокий суд Англии также издал приказ о всемирном аресте активов бывших акционеров "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Через Высокий суд Лондона "Приватбанк" планирует вернуть средства, сумма которых, вместе с процентами составляет более $2,5 млрд.
21 декабря 2016 года "Приватбанк", который контролировали бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, перешел в государственную собственность.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Минюст не может вносить изменения в Единый госреестр для выполнения решения КС - Малюська
ТОП-НОВОСТИ
|Сергей Фурса: Дуэт-дефолт. Как Конституционный СУД и ОАСК при молчаливом согласии президента Украину к дефолту ведут
|ОАСК постановил уволить Сытника с поста директора НАБУ
|Грядет большая реформа: власти повысят налог на недвижимость
|Трианонский реваншизм на Закарпатье. Как Будапешт испытывает Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд по требованию Коломойского еще раз потребовал отчет Kroll по «Приватбанку»
|«Нибулон» может стать центром локализации кораблестроения в Украине – вице-премьер
|Кабмин утвердил политику собственности Нафтогаза с планом IPO миноритарного пакета
|Почему Нафтогаз отказался брать $500 млн под 9%
|Первый украинский международный банк увеличил уставный капитал в 1,5 раза
|«Укравтодор» возобновляет ремонт дороги от Измаила до Вилково
Это интересно
|Возможное появление беспилотных автомобилей на дорогах Великобритании в 2021 году обеспокоило страховщиков
|Xiaomi представила новую умную кровать
|Xiaomi представила умный выключатель с голосовым управлением
|Toyota возглавила рейтинг самых дорогих автобрендов 2020 года
|Honda откажется от бензиновых автомобилей уже в 2022 году
|Tesla начали оснащать полноценным автопилотом
|Аналитики рассказали о грядущих IT-тенденциях 2021 года