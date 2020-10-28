Финансовые новости
- |
- 28.10.20
- |
- 02:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Нибулон» может стать центром локализации кораблестроения в Украине – вице-премьер
10:42 27.10.2020 |
Украинское военное кораблестроение находится в критической ситуации, а его восстановление планируется с проектов локализации и одном из центров могут стать судостроительные активы "Нибулона", сообщил вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
"Развивается "Нибулон" - можем делать там локализацию и строительство ракетных катеров и (турецких - ИФ) корветов", - сказал он на брифинге в Киеве.
Уруский уточнил, что в госконцерне "Укроборонпром", по сути, осталось два кораблестроительных предприятия: КБ "Центр кораблестроения" с, примерно, двумя сотнями работников, которых необходимо привлечь к проектированию ракетных катеров и корветов в рамках локализации, и Николаевский судостроительный завод (ранее "им.61 коммунара").
По словам вице-премьера, завод ничего не строит, все его верфи заблокированы нерешенной десятки лет судьбой крейсера "Украина" и судебной тяжбой с греческой компанией Laskaridis.
"Выживают только за счет ремонта", - уточнил глава Минстратегпрома.
Он напомнил, что крупный Черноморский судостроительный завод, на котором было начато строительство корвета по украинскому проекту, был приватизирован, а проект корвета в 2014 года заморожен.
"Насколько я понимаю, Минобороны не видит целесообразности продолжения строительства этого корвета в своих интересах. Рассматривается вопрос Турции, и как использовать наработки по корвету нашему", - отметил вице-премьер.
Уруский подчеркнул, что в числе холдингов, которые намечено сформировать на базе предприятий "Укроборонпрома", решено сохранить ХК "Морские системы". По его словам, помимо двух перечисленных выше предприятий, в нее войдут Научно-производственный комплекс газотурбиностроения (НПКГ) "Зоря-Машпроект", находящийся в "крайне грустном состоянии" Институт гидроприборов и производящий доки и плавучие краны завод "Паллада".
Как сообщалось, Министерство внутренних дел Украины в июле этого года подписало контракт на строительство патрульных катеров для Государственной пограничной службы Украины с французской ОСЕА при участии компании "Нибулон", предполагающих строительство пяти из 20 катеров на мощностях "Нибулона", которого выбрала ОСЕА для локализации производства своих кораблей.
Уруский по итогам встречи президентов Украины и Турции, прошедшей в середине октября, сообщил о заинтересованности Минобороны Украины турецкими корветами. По его словам, детальных переговоров еще не было, но первый корвет может быть построен в Турции, а остальные уже на украинском предприятии.
Помимо того, 22 октября представители турецкой LODOS Propulsion Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. посетили "Зорю-Машпроект" (Николаев) и заключили меморандум о партнерстве. Гендиректор предприятия Денис Гордиенко отметил, что еще несколько ранее - в сентябре - встречался с представителями турецкого правительства на самом высоком уровне и представил им возможности и опыт предприятия по разработке и производству корабельных энергетических установок, приводов газоперекачивающих агрегатов для магистральных газопроводов, а также установок для генерации электроэнергии.
"Нибулон" (Николаев), один из крупнейших зернотрейдеров Украины, приобрел основные фонды и имущественный комплекс ЧАО "Судостроительный завод "Лиман" в августе 2012 года (до августа 2000 года Черноморский судомеханический завод). Кроме непосредственно судоремонта это предприятие специализируется на строительстве несамоходных барж, плавучих причалов, лихтеров, парусно-моторных яхт и катеров различного назначения.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|КС частично признал неконституционной антикоррупционную реформу - источник в суде
ТОП-НОВОСТИ
|Феодализм или сепаратизм на Николаевщине и Сумщине: Как опрос Зеленского создал прецедент для махновщины
|Минюст не может вносить изменения в Единый госреестр для выполнения решения КС - Малюська
|Сергей Фурса: Дуэт-дефолт. Как Конституционный СУД и ОАСК при молчаливом согласии президента Украину к дефолту ведут
|ОАСК постановил уволить Сытника с поста директора НАБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд начал процедуру банкротства Николаевского судостроительного завода
|Укргидроэнерго отчитывается почти о 3 миллиардах чистой прибыли за 9 месяцев
|Апелляционный суд снял с НБУ обязательство возобновить деятельность банка «Союз»
|Суд по требованию Коломойского еще раз потребовал отчет Kroll по «Приватбанку»
|«Нибулон» может стать центром локализации кораблестроения в Украине – вице-премьер
|Кабмин утвердил политику собственности Нафтогаза с планом IPO миноритарного пакета
Это интересно
|Представлен новый рамный внедорожник SsangYong Rexton
|США задействует ИИ технологии Google для отслеживания мигрантов
|Военные США оплетут моря и океаны паутиной из плавающих датчиков
|У Koenigsegg Jesko появится «мифическая» версия
|Возможное появление беспилотных автомобилей на дорогах Великобритании в 2021 году обеспокоило страховщиков
|Xiaomi представила новую умную кровать
|Xiaomi представила умный выключатель с голосовым управлением