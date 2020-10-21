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Кабмин утвердил политику собственности Нафтогаза с планом IPO миноритарного пакета
23:20 21.10.2020 |
Нафтогаз Украины остается в государственной собственности; в перспективе, в соответствии с утвержденной политикой собственности, миноритарный пакет акций Нафтогаза должен быть подготовлен для первичного размещения на одной из ведущих фондовых бирж мира.
Об этом говорится в проекте постановления, которое было одобрено 21 октября на заседании правительства без обсуждения, сообщает корреспондент Укринформа.
При голосовании за постановление министр финансов Сергей Марченко воздержался.
Как отмечается в документе, компания должна быть сохранена в государственной собственности. Продолжается курс на интеграцию украинского энергетического рынка с европейским. Также Нафтогаз должен способствовать росту уровня энергоэффективности в Украине.
"В дальнейшей трансформации компания обеспечит подготовку к проведению первичного публичного размещения миноритарного пакета акций компании на одной из ведущих фондовых бирж, что позволит государству получить показатель стоимости бизнеса и цену акций, что будут лучшими и объективными показателями эффективности работы компании", - говорится в документе.
Кроме традиционных для Нафтогаза секторов деятельности по добыче нефти и газа, хранения газа в подземных хранилищах, продажи углеводородов и т.д., компания также будет проводить деятельность в сфере предоставления энергосервисных услуг и реализации проектов по возобновляемой энергетике.
Как сообщалось, на днях Нафтогаз принял решение отложить размещение долларовых еврооблигаций, благодаря которому планировалось привлечь не менее 500 млн долл. инвестиций на выгодных для компании и акционера условиях.
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