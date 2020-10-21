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«Укравтодор» возобновляет ремонт дороги от Измаила до Вилково
13:04 21.10.2020 |
Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") начало ремонтные работы на участках маршрута от г.Измаил до г.Вилково протяженностью 34 км (Одесская обл.).
Как сообщается на странице "Укравтодора" в Facebook, в настоящее время работы проводятся на 10-километровом участке от г.Килия до границы с Измаилским районом. Здесь уже началось обустройство основы со щебеночно-песчаной смесью.
Подрядная организация - ООО "Ростдорстрой".
Отмечается, что также проходят работы по разработке проектно-сметной документации на обновление участка протяжностью 24 км от г. Килия до г. Вилково. Работы планируется начать в начале следующего года.
По данным агентства, проехать обновленным маршрутом водители смогут в следующем году.
Всего в Одесской области "Укравтодор" в 2020 году планирует возобновить 194 км дорог.
"Ростдорстрой" наряду с компанией "Киевшляхбуд" входит в группу RDS. Основные направления деятельности - строительство, реконструкция и эксплуатационное обслуживание автомобильных дорог и мостов, строительство аэродромных комплексов.
По состоянию на июль 2020 года RDS работала в девяти регионах Украины и имела 10 производственных баз. В частности, строила бетонную дорогу Н-14 "Кропивницкий - Николаев", а в рамках реконструкции трассы Н-31 "Днепр - Решетиловка" в Полтавской области - путепровод через железную дорогу и участок первой бетонной дороги в Украине. В 2019 году компания выиграла тендер Всемирного банка на проведение работ на трассе первой категории М-03 "Киев - Харьков - Должанский".
Конечными бенефициарными собственниками группы компаний RDS являются граждане Украины Юрий Шумахер и Евгений Коновалов.
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