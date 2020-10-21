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Концессионный конкурс Черноморского морпорта планируется на 2021 год - Криклий
08:55 21.10.2020 |
В Министерстве инфраструктуры Украины планируют в 2021 году объявить конкурс по концессии железнодорожно-паромного комплекса и контейнерного терминала морского порта «Черноморск».
Как передает Укринформ, об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает пресс-служба ведомства.
По словам Криклия, 20 октября был завершен этап преквалификации по проекту концессии железнодорожно-паромного комплекса Черноморского морского порта и допущены к торгам 2 компании - «Эрнст&Янг» и Hamburg Port Consulting.
«На следующей неделе мы планируем провести торги и определить победителя, который будет предоставлять консультативные услуги по подготовке ТЭО и конкурсной документации. А во II-м квартале 2021-го рассчитываем объявить сам конкурс», - сказал министр инфраструктуры.
Следующим проектом станет концессия первого и контейнерного терминалов морского порта «Черноморск». Сейчас идет отбор юридических и технических консультантов для подготовки пре-ТЭО проекта, победитель которого будет определен в конце октября и уже с ноября начнет соответствующую работу. Сам концессионный конкурс планируется провести в конце следующего года.
Криклий рассказал, что вместе с этим консультантами Egis International уже подготовлен окончательный отчет пре-ТЭО Бердянского морского торгового порта и ведутся переговоры с потенциальным частным инвестором по разработке ТЭО концессии в порту Одессы. Также уже найдено финансирование на разработку пре-ТЭО концессии морского порта Измаил, для которого сейчас идет разработка ТО. Кроме того, в ведомстве планируют запуск концессионных проектов в Мариупольском и Ренийском морских портах и теперь ищут финансирование пре-ТЭО для этих проектов.
Вместе с тем, к приватизации предложены 3 стивидорных компании - Белгород-Днестровский морской торговый порт, Скадовский морской торговый порт и морской торговый порт Усть-Дунайск.
Как сообщал Укринформ, 12 сентября 2019 года Министерство инфраструктуры объявило о начале первых конкурсов по концессии Херсонского морского порта и порта "Ольвия". Херсонский морской порт был передан в концессию компании "Рисоил-Херсон" 26 июня 2020 года. Договор о передаче в концессию имущества специализированного морского порта "Ольвия" катарской компании QTerminals был подписан 20 августа.
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