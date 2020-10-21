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Нафтогаз отложил размещение еврооблигаций
08:24 21.10.2020 |
НАК "Нафтогаз Украины" отложил размещения долларовых еврооблигаций, за счет которых планировалось привлечь не менее 500 млн долл. США инвестиций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нафтогаза.
"НАК „Нафтогаз Украины" принял решение отсрочить размещение долларовых еврооблигаций, за счет которых планировалось привлечь не менее 500 млн долл. США инвестиций на выгодных для компании и акционера условиях", - сказано в сообщении.
Отмечается, что такое решение было принято из-за ряда негативных новостей, связанных с последними событиями в Украине.
Финансовый директор Группы Нафтогаз Петер ван Дрил так прокомментировал отсрочки выпуска евробондов.
"Нафтогаз принял решение отложить размещение еврооблигаций, несмотря на большое количество заявок на приобретение, и перенести выпуск на другую дату. Нафтогаз готов к привлечению иностранных инвестиций в Украину. Однако стало ясно, что международные инвесторы все больше обеспокоены политической и экономической ситуацией в стране", - сообщил он.
В частности, инвесторы ссылаются на бездоказательные обвинения Государственной аудиторской службы Украины и призывы к пренебрежению требованиями международных стандартов финансовой отчетности.
Инвесторы также напомнили, что внимательно следят за реформой корпоративного управления, ведь это является критически важным фактором для развития инвестиций в экономику страны.
Вторым таким весомым фактором они также считают развитие отношений Украины с МВФ.
Мы готовы к сотрудничеству с правительством для решения всех этих проблемных вопросов и стремимся сделать Украину привлекательной для прямых иностранных инвестиций".
Добавляется, что 16 октября 2020 года Комитет по вопросам аудита и рисков наблюдательного совета Нафтогаза обнародовал заявление, в котором заверил, что финансовая отчетность Компании соответствует требованиям законодательства Украины и международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Напомним, энергоэксперт ранее заявлял, что озвученная Госаудитслужбой информация о якобы нарушение НАК "Нафтогаз" и возбуждении уголовного дела касательно компании - это спланированная атака.
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