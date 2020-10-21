Нафтогаз отложил размещение еврооблигаций

НАК "Нафтогаз Украины" отложил размещения долларовых еврооблигаций, за счет которых планировалось привлечь не менее 500 млн долл. США инвестиций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нафтогаза.

"НАК „Нафтогаз Украины" принял решение отсрочить размещение долларовых еврооблигаций, за счет которых планировалось привлечь не менее 500 млн долл. США инвестиций на выгодных для компании и акционера условиях", - сказано в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято из-за ряда негативных новостей, связанных с последними событиями в Украине.

Финансовый директор Группы Нафтогаз Петер ван Дрил так прокомментировал отсрочки выпуска евробондов.

"Нафтогаз принял решение отложить размещение еврооблигаций, несмотря на большое количество заявок на приобретение, и перенести выпуск на другую дату. Нафтогаз готов к привлечению иностранных инвестиций в Украину. Однако стало ясно, что международные инвесторы все больше обеспокоены политической и экономической ситуацией в стране", - сообщил он.

В частности, инвесторы ссылаются на бездоказательные обвинения Государственной аудиторской службы Украины и призывы к пренебрежению требованиями международных стандартов финансовой отчетности.

Инвесторы также напомнили, что внимательно следят за реформой корпоративного управления, ведь это является критически важным фактором для развития инвестиций в экономику страны.

Вторым таким весомым фактором они также считают развитие отношений Украины с МВФ.

Мы готовы к сотрудничеству с правительством для решения всех этих проблемных вопросов и стремимся сделать Украину привлекательной для прямых иностранных инвестиций".

Добавляется, что 16 октября 2020 года Комитет по вопросам аудита и рисков наблюдательного совета Нафтогаза обнародовал заявление, в котором заверил, что финансовая отчетность Компании соответствует требованиям законодательства Украины и международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Напомним, энергоэксперт ранее заявлял, что озвученная Госаудитслужбой информация о якобы нарушение НАК "Нафтогаз" и возбуждении уголовного дела касательно компании - это спланированная атака.