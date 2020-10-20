АрселорМиттал отвергает обвинения в уклонении от уплаты налогов

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» отвергает обвинения в уклонении от уплаты налогов и занижении обязательных платежей за землю в 2015-2019 годы.

Как передает Укринформ, об этом сообщено в комментарии предприятия, размещенном на сайте компании.

"По сообщениям СМИ правоохранители обвиняют «АрселорМиттал Кривой Рог» в уклонении от уплаты налогов и занижении обязательных платежей за землю в 2015-2019 гг. СБУ уже провела на предприятии следственные действия на основании решения Шевченковского районного суда г. Киева, связанные с налоговыми платежами. Компания категорически отвергает необоснованные обвинения", - говорится в сообщении.

Как объясняют в пресс-службе, в прошлом году Офис крупных налогоплательщиков проводил плановую проверку предприятия относительно соблюдения налогового, валютного и другого законодательства за предыдущие 4 года. По результатам проверки контролирующий орган увеличил налоговые обязательства "АрселорМиттал Кривой Рог" на 7,9 млрд грн.

Предусмотренная законодательством процедура проведения подобных проверок и оформления их результатов дает налогоплательщику право предоставления в установленный срок возражений к акту проверки. Компания воспользовалась этим правом, а в дальнейшем также обжаловала полученные решения в Государственную налоговую службу Украины. В результате беспристрастного рассмотрения поданной жалобы в порядке, установленном действующим законодательством Украины, доначисленные обязательства уменьшились в два раза - до 3,5 млрд грн.

Отмечено, со временем "АрселорМиттал Кривой Рог" обратился в суд. Нынче открыты два судебных дела, производства по которым не завершены.

На предприятии ссылаются на то, что статья 212 УК Украины, которая фигурирует в судебном решении, предусматривает уклонения от уплаты налогов при уже установленном судом обязательстве их оплатить. До вступления в законную силу судебного решения, налоговые доначисления считаются несогласованными, и предприятие не обязано их платить.

Кроме того, по результатам проверки Офиса крупных налогоплательщиков одно из крупнейших доначислений «АрселорМиттал Кривой Рог» получил относительно рентной платы за пользование недрами.

"Заключение налоговых инспекторов основывалось на якобы неправильном определении предприятием объекта рентной платы. При этом вышестоящий налоговый орган поддержал аргументацию компании. Более того, аналогичной позиции придерживается и судебная практика по схожей категории дел. В частности, суды различных инстанций в своих решениях указывали, что объектом рентной платы является минеральное сырье - железная руда. Например, соответствующие решения были вынесены в пользу основных промышленных предприятий Кривого Рога: ОАО "Южный ГОК", ОАО "ИнГОК", ОАО "ЦГОК", ОАО "Северный ГОК". Таким образом, методика расчета рентной платы, которая применяется в "АрселорМиттал Кривой Рог", является обоснованной", - считают на предприятии.

В пресс-службе подчеркнули, что "АрселорМиттал Кривой Рог" является одним из крупнейших в Украине плательщиков налога. В 2015-2019 гг., то есть за последние пять лет, предприятие уплатило в бюджеты всех уровней более 40 млрд грн налогов и сборов, в том числе 1,8 млрд грн - это рентная плата за добычу железной руды и 2,1 млрд грн - налог (плата) за землю. Общая сумма уплаченных налогов и сборов за 9 месяцев 2020 года составила 4,8 млрд грн. Предприятие систематически платит все налоги и сборы в полном объеме, как предусмотрено действующим законодательством, а параллельно, даже в самые кризисные для отрасли периоды, инвестирует в развитие производства и эко-модернизацию.

Как сообщалось, в некоторых украинских СМИ была распространена информация о том, что 13 октября Шевченковский районный суд г. Киева принял решение разрешить Службе безопасности Украины проведение обыска в "АрселорМиттал Кривой Рог".

Компания ArcelorMittal образована в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является одним из крупнейших производителей стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки из обычных и низколегированных марок стали, также производит агломерат, концентрат, кокс, чугун, сталь, сортовой и фасонный прокат.

