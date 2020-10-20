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Автобусы ЗАЗ получают сертификаты экологических стандартов Евро-5 и Евро-6
16:24 20.10.2020 |
«Запорожский Автомобилестроительный Завод» сертифицирует новую модификацию автобуса ЗАЗ А10 «городской» по новейшему экологическому стандарту Евро-6.
Это означает, что вскоре в европейских городах на линиях общественного транспорта появятся автобусы украинского производства. На ЗАЗе сообщают, что производство сертифицированной по Евро-6 модификации 10-метрового низкопольного А10 стартует в ближайшее время.
Как отмечает Председатель Правления ЗАЗ Николай Евдокименко, решение о сертификации автобусной техники согласно стандарту Евро-6 связано с планами расширения присутствия продукции завода на внешних рынках, в том числе стран Европейского Союза.
По словам Евдокименко, завод последовательно расширяет модельный ряд автобусов. Так, кроме техники нового экологического стандарта в течение ближайшего месяца начнется производство автобуса ЗАЗ А09, предназначенного для обслуживания пригородных маршрутов в Украине. Автобус будет соответствовать экологическому стандарту Евро-5 и комплектоваться двигателем и трансмиссией Mercedes-Benz. Параллельно ведется работа над расширением ассортимента автобусов малого класса - до конца месяца получим сертификацию на модель ЗАЗ А08 «город».
Напомним, что ЗАЗ - единственное в Украине предприятие, обладающее мощностями для полного цикла производства автомобилей, в 2020 году на заводе налажено производство автобусов. На данный момент в автобусное портфолио предприятия входят автобусы малого класса ЗАЗ А08 «пригород» и ЗАЗ А08 «школьный». Оба продукта отлично зарекомендовали себя в эксплуатации и пользуются стабильным спросом в регионах Украины. До конца года линейку А08 пополнит модификация «город».
Запорожский Автомобилестроительный Завод - крупнейший производитель автомобилей в Украине. Предприятие располагает всем необходимым современным оборудованием и высококвалифицированным персоналом для осуществления полномасштабного выпуска автомобилей. За два десятилетия с конвейера предприятия сошло более 1 000 000 единиц автомобильной техники. Предприятие имеет опыт производства легкой коммерческой техники и грузовых автомобилей. Завод также производит автобусы малого и среднего класса. В 2020 году на предприятии была внедрена система стандартизации качества Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance - Alliance Production Way.
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