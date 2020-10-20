На модернизацию ГТС в Украине планируют потратить 13 млрд грн

Укртрансгаз сформировал программу развития системы ГТС на ближайшие 10 лет. Согласно ей, планируется инвестировать в подземные газохранилища около 13 млрд грн. Об этом сказал главный инженер АО "Укртрансгаз" Владимир Рудко в рамках онлайн-дискуссии ENERGY INSIDE, передает корреспондент УНН.

"Для того чтобы обеспечить безаварийную и надежную работу системы, Укртрансгаз отработал и сформировал программу развития на ближайшие 10 лет. В соответствии с программой развития, мы планируем инвестировать в наши подземные хранилища, в технологию, около 13 млрд грн. На ближайшие 3 года эта цифра будет составлять около 5,8 млрд грн. Куда мы планируем вложить средства? В первую очередь - это те объекты, которые задействованы в работе - это компрессорные станции... В ближайшие 3 года планируем инвестировать в модернизацию компрессорной станции "Бильче-Волица" - это является уникальным хранилищем, активный объем газа которого составляет 17 млрд м3. Это крупнейшее хранилище в Украине и Европе. Мы планируем инвестировать в данную компрессорную станцию около 1 млрд грн", - сказал Рудко.

С его слов, второй объект, в который Укртрансгаз хочет инвестировать - это компрессорная станция на другой подземке - "Богородчанская".

"Мы также планируем до 2023 года инвестировать в данную подземку около 1 млрд грн... Следующие 9 объектов, в которые мы хотим инвестировать - это узлы замера газа, которые в соответствии с кодексом ГТС должны быть на границе балансовой ответственности ПХГ. Эти узлы, мы планируем построить, которые будут оснащены приборами, которые дадут возможность в онлайн-режиме отслеживать качественные характеристики природного газа", - сообщил главный инженер.