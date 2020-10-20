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Верховный суд передал дело о вкладах Суркисов в ПриватБанке в Печерский райсуд
23:41 19.10.2020 |
Большая палата Верховного суда Украины передала в Печерский районный суд города Киева дело по иску семьи Суркисов. В заявлении они оспаривают определение их центробанком связанными с ПриватБанком лицами и обмен их средств в банке на акции банка, позже выкупленные государством за 1 гривну.
Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook.
"Офис Генерального прокурора отстоял в Верховном Суде 1 млрд гривен активов государства в деле АО КБ "ПриватБанк" и фактически предупредил выбытие еще 28 млрд гривен по аналогичным искам. И мы продолжим бороться за сохранение этих средств в Печерском районном суде, куда было передано это дело", - заявила она.
Напомним, ранее Печерский райсуд Киева удовлетворил иск офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов, к государственному "ПриватБанку". Дело касается обслуживания депозитов компаний на 350 млн долларов.
В Министерстве финансов не соглашаются с решением Печерского суда об удовлетворении иска о взыскании с банка 350 млн долларов в пользу компаний братьев Суркисов и будет продолжать защищать интересы государства и банка.
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