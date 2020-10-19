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В Нафтогазе прокомментировали «утечку информации» о миллиардных убытках
08:24 19.10.2020 |
Финансовая отчетность НАК «Нафтогаз Украины» соответствует законодательству Украины и международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Такое заявление обнародовал комитет по вопросам аудита и рисков наблюдательного совета Нафтогаза относительно заключений Государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ) по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности компании за период с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2019 года, сообщает Укринформ.
В частности, комитет по вопросам аудита и рисков во время заседания 12-15 октября 2020 года рассмотрел и обсудил заключения, изложенные в акте ревизии ГАСУ, и дальнейшие действия Нафтогаза. Также в заявлении комитет прокомментировал ряд позиций в отношении отчетности компании, которые были обнародованы в СМИ.
"Начисление Группой резерва под ожидаемые кредитные убытки (резерв сомнительных долгов) соответствует МСФО 9 «Финансовые инструменты», который Группа применяет с 1 января 2018 года. Независимым аудитором Deloitte было предоставлено заключение и отчет по обзору промежуточной финансовой отчетности, которые есть в публичном доступе. Утверждалось, что такой резерв может начисляться только при условии утверждения финансовых планов Кабинетом Министров Украины (далее - КМУ). К сожалению, КМУ не принял решение относительно финансового плана Нафтогаза на 2018 год. Корни проблемы, разумеется, в том, что некоторые потребители не платят за поставленный нами газ. Если бы эти потребители рассчитались за газ, Нафтогаз сделал бы большие отчисления в Государственный бюджет", - говорится в заключении комитета.
Кроме того, сообщается, что согласно украинскому законодательству, компания перечислила в Государственный бюджет Украины дивиденды в размере 30% чистой прибыли до 30 июня 2019 года.
"В связи с несвоевременным обнародованием постановления КМУ об отчислении 90% чистой прибыли на выплату дивидендов дополнительная выплата дивидендов состоялась после определенной законом даты", - отмечают в Нафтогазе.
Комитет напомнил, что недавно произошла утечка информации относительно заключений Государственной аудиторской службы Украины по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности Нафтогаза в СМИ. В частности, 6 октября "Экономическая правда" опубликовала материал "Минус" 75 миллиардов: что показал аудит "Нафтогаза" и кто понесет наказание", в котором говорится о финансовых нарушениях и недостатках в работе НАК "Нафтогаз Украины", выявленных Государственной аудиторской службой при проведении ревизии за период с 1 октября 2018 по 31 декабря 2019 года.
В тот же день на Facebook-странице Государственной аудиторской службы было опубликовано опровержение приведенной в публикации информации.
Позже финансовый директор "Нафтогаза" Петер ван Леонова написал в колонке на Liga.net, что "последний шторм в СМИ о "потерях бюджета", якобы вызванных НАК Нафтогаз, оказался совершенно искусственным".
В Нафтогазе отметили, что при проведении ревизии по таким вопросам распространенной практикой является предоставление компаниями замечаний к заключениям в короткий срок. Нафтогаз принял и всячески способствовал проведению ревизии, а также своевременно предоставил подробные замечания к заключениям.
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