НАБУ не расследует результаты аудита «Нафтогаза»

Национальное антикоррупцинное бюро не открывало уголовных производство в связи с результатами аудита "Нафтогаза", проведенного Государственной аудиторской службой.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

В нем говорится, что оригиналы материалов по результатам проведения аудита "Нафтогаза" направлены в Службу безопасности Украины для принятия соответствующего решения.

По состоянию на 15 октября, детективы НАБУ не открывали никаких уголовных производств по результатам этого аудита.

Как сообщали Українськi Новини, 6 октября Минфин сообщил, что прогнозирует убыток группы "Нафтогаза" в 21,7 млрд гривен в 2020-2023 годах.

Также в СМИ появилась информация о проведении Госаудитслужбой аудита в "Нафтогазе", по итогам которого аудиторы якобы обнаружили недочеты и финансовые нарушения на более чем 225 млрд гривен, из-за которых государственный бюджет понес потери на сумму 75 млрд гривен.

В январе-июне 2020 года группа Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" получила чистый убыток в размере 11,541 млрд гривен.