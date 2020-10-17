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Фонд госимущества определился с компанией-советником по приватизации завода Большевик
18:34 16.10.2020 |
В конкурсе на определение советника по подготовке к приватизации завода Большевик принимало участие три компании
Компания KPMG Украина победила в конкурсе по отбору советника по подготовке к приватизации завода Большевик. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию, полученную от пресс-службы Фонда государственного имущества.
"Победителем стала компания KPMG Украина. Всего было три заявки. KPMG выиграла, так как набрала наибольшее количество баллов. Договор с KPMG Украина уже подписан. Готовятся документы для согласования советника по приватизации Кабмином", - цитирует агентство ответ Фонда госимущества.
Конкурсная комиссия по отбору советника была сформирована в августе текущего года.
Согласно списку объектов для приватизации, Фонд планирует выставить на продажу завод Большевик в 2021 году.
KPMG работает в Украине с 1992 года. Предоставляет аудиторские, налогов-юридические, консультационные услуги и услуги форензик.
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