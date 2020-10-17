Фонд госимущества определился с компанией-советником по приватизации завода Большевик

В конкурсе на определение советника по подготовке к приватизации завода Большевик принимало участие три компании

Компания KPMG Украина победила в конкурсе по отбору советника по подготовке к приватизации завода Большевик. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию, полученную от пресс-службы Фонда государственного имущества.

"Победителем стала компания KPMG Украина. Всего было три заявки. KPMG выиграла, так как набрала наибольшее количество баллов. Договор с KPMG Украина уже подписан. Готовятся документы для согласования советника по приватизации Кабмином", - цитирует агентство ответ Фонда госимущества.

Конкурсная комиссия по отбору советника была сформирована в августе текущего года.

Согласно списку объектов для приватизации, Фонд планирует выставить на продажу завод Большевик в 2021 году.

KPMG работает в Украине с 1992 года. Предоставляет аудиторские, налогов-юридические, консультационные услуги и услуги форензик.

