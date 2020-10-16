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Активы Укргазбанка достигли почти 153 миллиардов
08:42 16.10.2020 |
Активы Укргазбанка с начала года выросли на 33,5 млрд грн, что составляет + 28% прироста.
Об этом сообщает пресс-служба банка со ссылкой на статистику НБУ за январь - август 2020 г.
В частности, как свидетельствует статистика Национального банка Украины, по итогам января-августа Укргазбанк увеличил активы на 33,5 млрд грн (+ 28%), ПриватБанк - на 27,4 млрд грн (+ 8,7%), Укрэксимбанк - на 26, 4 млрд грн (+ 18,8%), Укрсиббанк - на 11,4 млрд грн (+ 21,4%), ПУМБ - на 11,2 млрд грн (+ 20,3%). Таким образом, Укргазбанк лидирует на рынке по увеличению активов, добавили в банке.
За 8 месяцев гривневые активы существенно выросли также в Укргазбанке - на 22 млрд грн. По состоянию на 1 сентября активы госбанка достигли почти 153 млрд грн.
Как сообщалось, недавно профессиональная ассоциация корпоративного управления (ПАКУ) и Центр «Развитие КСО» при поддержке Центра международного частного предпринимательства (CIPE) провели оценку украинских компаний относительно прозрачности в системе корпоративного управления и корпоративной социальной ответственности. По оценкам экспертов, государственный Укргазбанк занял первое место по уровню информационной прозрачности.
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