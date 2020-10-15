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В Украине продали первый спиртзавод. Акционеры Nemiroff купили Немировский спиртзавод за 55 млн грн
13:33 15.10.2020 |
Немировский спиртзавод ГП "Укрспирт" продан на аукционе за 55,083 млн грн. Победителем аукциона стало ООО "ЛВН Лимитед", сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества.
Стартовая цена объекта составляла 49 565 714 грн.
В ФГИУ отметили, что рост цены от стартовой удалось достичь благодаря продуманным алгоритмам проведения приватизационных аукционов, которые мотивируют участников предлагать более высокую цену от стартовой уже на этапе подачи заявок.
Компания-победитель была единственной, кто подал заявку на участие в аукционе. При этом, участник предложил цену выше стартовой на более чем 5 млн грн для получения преимущества в случае возможной конкуренции в ходе торгов, отметили в ФГИУ.
Владельцы ООО "ЛВН Лимитед" - Яков Грибов, Анатолий Кипиш, Белла Финкельштейн. Учредитель - компания "Немирофф Интеллектьюал Проперти Истеблишмент" (ТМ Nemiroff).
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