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Россия собирается снять санкции с нескольких украинских предприятий
09:00 15.10.2020 |
РФ приняла решение снять санкции с ряда украинских предприятий и рассчитывает на "ответные шаги". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны. Хорошо, пожалуйста. Давайте, я согласен. Тем более, что если вы считаете, правительство считает, что это возможно и пойдет не во вред нашим производителям, почему нет? Хорошо, договорились", - сказал на совещании президент РФ Путин в ответ на предложение председателя правительства РФ Михаила Мишустина дать разрешение на поставку оборудования и продукции на рынок РФ для компаний "Брацлав", Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината.
По словам Мишустина, в случае одобрения президентом предложения позволить перечисленным предприятиям поставки товаров в РФ, правительство подготовит необходимые для этого документы.
Путин во время совещания также заявил, что Россия готова к "восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной" по вопросам экономического сотрудничества.
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