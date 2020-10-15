Россия собирается снять санкции с нескольких украинских предприятий





РФ приняла решение снять санкции с ряда украинских предприятий и рассчитывает на "ответные шаги". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны. Хорошо, пожалуйста. Давайте, я согласен. Тем более, что если вы считаете, правительство считает, что это возможно и пойдет не во вред нашим производителям, почему нет? Хорошо, договорились", - сказал на совещании президент РФ Путин в ответ на предложение председателя правительства РФ Михаила Мишустина дать разрешение на поставку оборудования и продукции на рынок РФ для компаний "Брацлав", Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината.

По словам Мишустина, в случае одобрения президентом предложения позволить перечисленным предприятиям поставки товаров в РФ, правительство подготовит необходимые для этого документы.

Путин во время совещания также заявил, что Россия готова к "восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной" по вопросам экономического сотрудничества.