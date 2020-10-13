ГФС засекретила результаты аудита «Нафтогаза»

Офис крупных налогоплательщиков ГФС засекретил результаты аудита "Нафтогаза", поскольку материалы ревизии деятельности компании являются данными досудебного расследования.

Об этом говорится в письме Госудитслужбы, которое есть в распоряжении ЭП.

В письме говорится, что материалы ревизии Госаудитслужба направила в СБУ, а копию акта ревизии - в Офис крупных налогоплательщиков ГФС.

В ГФС заявили Госаудитслужбе, что полученные материалы присоединили к материалам уголовного производства от 21.09.2020, досудебное расследование по котором ведется при процессуальном руководстве Офиса Генпрокуратуры.

Соответственно, эти материалы являются данными досудебного расследования.

"Статьей 222 УПК Украины предусмотрено, что сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора в том объеме, в котором они признают возможным", - говорится в письме.

В то же время собеседник ЭП в правоохранительных органах заявил, что материалы засекретили только для того, чтобы депутаты не смогли получить доступ к документам.