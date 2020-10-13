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Нафтогаз пробурил сверхглубокую скважину на Полтавщине
09:55 13.10.2020 |
НАК "Нафтогаз Украины" завершил бурение сверхглубокой (6 040 м) скважины № 58 на Комышнянском месторождении в Полтавской области.
Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что на глубине 6 040 м получен значительный приток углеводородов - более 170 тыс. кубометров газа в сутки.
Комышнянское месторождение является сложным по геологическому строению и определяется глубоким залеганием продуктивных горизонтов. Его запасы составляют около 8 млрд кубометров газа. В течение года НАК "Нафтогаз Украины" завершила бурение трех глубоких скважин на месторождении, последней из которых является эксплуатационная скважина № 58.
«На глубинах более 5 тыс. м Украина имеет значительный потенциал по добыче углеводородов. Поэтому мы рассматриваем глубокие горизонты как одно из стратегических направлений для поиска новых залежей и наращивания запасов газа. Однако бурение скважин на больших глубинах связано с повышенными рисками: как геолого-техническими, так и экономическими», - отметил директор дивизиона «Нафтогаз Разведка и Добыча» Александр Романюк.
Бурение скважины выполняли силами собственного бурового подрядчика "Укрбургаз" с использованием нового бурового станка китайского производства HongHua, приобретенного в 2018 году. Пробурили новую скважину на 41 сутки быстрее, чем планировалось.
Комышнянское месторождение находится в активной стадии разработки. Сейчас уже начали бурение еще одной новой скважины, в планах на ближайшие полгода - еще две.
Как сообщалось, Комышнянское газоконденсатное месторождение расположено в Миргородском районе Полтавской области. Его открыли в 1984 году и ввели в эксплуатацию в 1995 году. В 2018 году на месторождении провели сейсморазведочные 3D исследования. Сейчас нефтесервисная компания Schlumberger осуществляет обработку и интерпретацию полученных данных. В настоящее время на месторождении эксплуатируется 11 скважин, суточный отбор из которых составляет около 1 млн кубометров газа.
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