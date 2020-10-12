За январь-сентябрь 2020 года прибыль АО «КБ ПриватБанк» составила 21,3 млрд грн.

Прибыль ПриватБанка за девять месяцев превысила 21 миллиард

Об этом говорится в пресс-релизе банка, передает Укринформ.

"ПриватБанк завершил третий квартал 2020 года с прибылью 21,3 млрд грн. По итогам первого полугодия года прибыль банка составила 14,1 млрд грн", - говорится в сообщении.

В банке объяснили, что увеличение прибыли было обеспечено в первую очередь ростом комиссионных доходов. Возобновление деловой активности в третьем квартале позволило ПриватБанку увеличить объем комиссионных доходов по сравнению со вторым кварталом на 29% - до 13 млрд по итогам 9 месяцев.

Процентный доход, учитывая ощутимое снижение процентных ставок по кредитам малому и среднему бизнесу, в третьем квартале остался на уровне предыдущего квартала и по итогам 9 месяцев составил 15,8 млрд грн, отметили в финучреждении.

В целом от обслуживания клиентов и выполнения банковских операций банк за 9 месяцев 2020 года получил 10,6 млрд грн прибыли. Другая часть прибыли - результат влияния макроэкономических и других факторов.

Так, изменения в мировой экономике и экономике Украины обусловили увеличение "справедливой стоимости облигаций внутреннего государственного займа, которые были получены в качестве вклада в уставный капитал банка при национализации". За счет такой переоценки за 9 месяцев банк получил 17,6 млрд грн дохода. Переоценка также частично нивелирует отрицательное влияние на финрезультаты банка колебаний валютных курсов, что за 9 месяцев 2020 года обусловило 17,6 млрд грн убытков.

