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За январь-сентябрь 2020 года прибыль АО «КБ ПриватБанк» составила 21,3 млрд грн.
08:25 12.10.2020 |
Прибыль ПриватБанка за девять месяцев превысила 21 миллиард
Об этом говорится в пресс-релизе банка, передает Укринформ.
"ПриватБанк завершил третий квартал 2020 года с прибылью 21,3 млрд грн. По итогам первого полугодия года прибыль банка составила 14,1 млрд грн", - говорится в сообщении.
В банке объяснили, что увеличение прибыли было обеспечено в первую очередь ростом комиссионных доходов. Возобновление деловой активности в третьем квартале позволило ПриватБанку увеличить объем комиссионных доходов по сравнению со вторым кварталом на 29% - до 13 млрд по итогам 9 месяцев.
Процентный доход, учитывая ощутимое снижение процентных ставок по кредитам малому и среднему бизнесу, в третьем квартале остался на уровне предыдущего квартала и по итогам 9 месяцев составил 15,8 млрд грн, отметили в финучреждении.
В целом от обслуживания клиентов и выполнения банковских операций банк за 9 месяцев 2020 года получил 10,6 млрд грн прибыли. Другая часть прибыли - результат влияния макроэкономических и других факторов.
Так, изменения в мировой экономике и экономике Украины обусловили увеличение "справедливой стоимости облигаций внутреннего государственного займа, которые были получены в качестве вклада в уставный капитал банка при национализации". За счет такой переоценки за 9 месяцев банк получил 17,6 млрд грн дохода. Переоценка также частично нивелирует отрицательное влияние на финрезультаты банка колебаний валютных курсов, что за 9 месяцев 2020 года обусловило 17,6 млрд грн убытков.
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