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АМКУ разрешил компании Тигипко купить «Проминвестбанк»
14:12 09.10.2020 |
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил приобретение Проминвестбанка (ПИБ, Киев) кипрской компанией Luregio Limited, конечным бенефициаром которой выступает украинский бизнесмен Сергей Тигипко, через покупку ООО "Финансовая компания "Фортифай".
Как сообщила пресс-служба АМКУ агентству "Интерфакс-Украина", за соответствующее решение комитет проголосовал на заседании 8 октября.
Как сообщал Антимонопольный комитет, в обоих случаях речь идет о приобретениях, которые обеспечат свыше 50% голосов в высшем органе управления.
В соответствии с информацией в Едином госреестре юрлиц и физлиц-предпринимателей, Luregio Limited 28 августа этого года зарегистрировало ООО "Лурежио инвест" с уставным капиталом 350 млн грн, основными видами деятельности которого указаны консультирование и управление, предоставление финансовых услуг и других вспомогательных коммерческих услуг.
Руководителем предприятия назначена Людмила Назаренко, которая была замдиректора по юридическим вопросам ООО "Группа ТАС" и членом набсовета Универсал банка, принадлежащих Тигипко.
2 марта 2020 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в рамках рассмотрения иска российского ВЭБ запретил принудительную продажу акций ПИБа, отклонив апелляцию Министерства юстиции Украины на аналогичное решение об обеспечении иска, принятое арбитражем 28 августа 2019 года.
Вместе с тем, 4 марта пакет акций ПИБ в размере 99,7726% был продан в рамках исполнительного производства на торгах фондовой биржи ПФТС за 268 млн 709,96 тыс. грн. Производство было открыто в рамках исполнения решения международного арбитража по взысканию с РФ убытков ряда компаний, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским и имевших активы в Крыму.
Покупателем через ЗАО "Альтана Капитал" выступило ООО "ФК "Фортифай", владельцев которого ряд СМИ связывают с Коломойским. В госреестре бенефициарами ФК указана на паритетных началах Лариса Рыбенкова и Людмила Осыкина. "Фортифай" оплатила акции, однако арест на акции ПИБ, наложенный постановлением Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года, не позволил завершить процедуру принудительной продажи арестованного имущества, а именно провести перевод указанных ценных бумаг со счета владельца на счет компании "Фортифай".
ПАО "Проминвестбанк" было создано в 1992 году. Российский ВЭБ стал владельцем Проминвестбанка в 2008 году, пакет его акций - 99,7726%. Свои инвестиции в развитие украинского дочернего банка ВЭБ оценивал в $2,7 млрд.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2020 года по размеру общих активов (40,611 млрд грн) Проминвестбанк занимал 12-е место среди 75 действовавших банков.
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