Оборона и космос: Укроборонпром планируют разделить на два холдинга

Команда ГК "Укроборонпром" подготовила стратегию трансформации концерна для утверждения наблюдательным советом Укроборонпрома, в которой предусмотрена ликвидация концерна и образование двух холдингов - оборонных технологий и аэрокосмического.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба концерна со ссылкой на информацию первого заместителя гендиректора Укроборонпрома Романа Бондаря.

«Документ описывает процесс трансформации государственного концерна, а также целевую модель новой оборонной холдинговой компании с функциями финансового и корпоративного центра по управлению отраслевыми объединениями. После презентации министерству его финализировали для утверждения наблюдательным советом Укроборонпрома», - говорится в сообщении.

Согласно стратегии, финальным этапом трансформации станет ликвидация концерна. Вместо него будут образованы два холдинга: оборонных технологий и аэрокосмический. Эти холдинги будут выполнять роль корпоративных центров и реализовывать политику собственности для отраслевых научно-производственных объединений, которые будут созданы после корпоратизации.

Как отмечается, предприятия-участники Укроборонпрома, которые производят вооружение и военную технику для сил безопасности и обороны, войдут в оборонный холдинг, ряд авиастроительных предприятий отойдут к аэрокосмическому. Кроме того, в составе оборонного холдинга будут созданы шесть отраслевых субхолдингов и войдут спецэкспортеры.

"Со стороны министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности есть вопрос, относительно роли спецэкспортеров - должны ли они войти в оборонный холдинг? Мы считаем, что да, потому что спецэкспортеры неотъемлемо связаны в существующей бизнес модели с предприятиями. Они часто действуют как "казначейские центры". Поэтому на переходный период должны остаться и выполнять эти функции до создания торговых домов на отраслевых холдингах. Для защиты этой позиции мы подготовили аргументы. Будем дополнительно представлять вице-премьер-министру", - сообщил первый заместитель генерального директора ГК "Укроборонпром" Роман Бондарь.

Стратегия трансформации полностью ориентирована на потребности Минобороны и Вооруженных сил Украины с учетом вызовов войны и потенциальных угроз национальной безопасности страны и направлена ​​на усиление кооперации с частным сектором и привлечение инвестиций в отрасль.

По словам первого заместителя гендиректора, будущее Укроборонпрома - в сотрудничестве и кооперации с частными компаниями как из Украины, так и с зарубежными партнерами. Оборонный холдинг, который появится, станет платформой для развития государственно-частного сотрудничества.

В пресс-службе отметили, что над документом работали специалисты нескольких министерств и независимые эксперты совместно с директорами предприятий и командой Офиса трансформаций концерна. В концепции перезагрузки Укроборонпрома учтены очень многие факторы и документы: от национальных стратегических документов отрасли до международных обязательств Украины в сфере обороны и реформы корпоративного управления.

В Укроборонпроме также напомнили, что реформа оборонных предприятий, начатая новой командой Укроборонпрома, предусматривает их корпоратизацию и объединение в государственные холдинговые компании по отраслевому принципу, а также постепенное внедрение международных стандартов корпоративного управления. Цель этих преобразований - привлечение иностранных инвестиций в оборонную отрасль.

Отмечается, что для реализации указанных преобразований необходимо в корне изменить законодательное поле, которое регулирует работу концерна и государственных предприятий оборонной отрасли, а также провести их финансовое оздоровление. Для этого в парламенте зарегистрирован законопроект №3822, который определяет процедуру преобразования государственных оборонных предприятий в акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью; внедряет новую модель корпоративного управления на основе международных стандартов и конкретные механизмы улучшения работы оборонных предприятий-участников концерна.

Как сообщалось, 6 октября Президент Владимир Зеленский уволил Айвараса Абромавичуса с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром".

Исполняющим обязанности гендиректора Укроборонпрома был назначен Игорь Фоменко.