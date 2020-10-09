Суды сняли арест с акций «Укртелекома» Ахметова

Шестой апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляционные жалобы Министерства юстиции, "Ощадбанка", "Укрэксимбанка" и оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева, которым был удовлетворен иск ООО "Финансовая компания "Сокур" к Государственной исполнительной службы Министерства юстиции и

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

В том числе: отменены постановления госисполнителя об описании и аресте 92,79% акций "Укртелекома" (принадлежат ООО "ЕСУ" Рината Ахметова), вынесенные в августе-октябре 2019 году в пределах сводного исполнительного производстве №59690056;

- признаны противоправными действия и обязано Государственную исполнительную службу воздержаться от обращения взыскания на 92,79% акций "Укртелекома" до снятия Фондом госимущества по контролю договора от 11.03.2011 о продаже (приватизации) "Укртелекома" или предоставления Фондом госимущества разрешения на принудительную реализацию соответствующих акций.

