Госаудитслужба опровергла информацию СМИ о нарушениях в Нафтогазе на 226 миллиардов

Государственная аудиторская служба Украины заявляет, что информация некоторых СМИ об обнаружении в работе «Нафтогаза» нарушений на 226 млрд грн, из-за которых бюджет недополучил более 75 млрд грн, не соответствует действительности.

Как передает Укринформ, об этом сообщила Госаудитслужба в Фейсбук.

«Сегодня в средствах массовой информации появилась информация о якобы результатах контрольного мероприятия, проведенного Госаудитслужбой в АО «НАК «Нафтогаз Украины». Госаудитслужба действительно провела контрольное мероприятие на АО «НАК «Нафтогаз Украины», согласительные процедуры завершены и процедура реализации материалов только начата», - отметили в ведомстве.

При этом в Госаудите обращают внимание, что к ним не поступало ни одного запроса о предоставлении информации или разъяснений об указанном контрольном мероприятии.

«Госаудитслужба в любых средствах массовой информации и на своем официальном веб-сайте публикаций об указанном контрольном мероприятии не размещала. Госаудитслужба не подтверждает информацию, освещенную в некоторых СМИ, поскольку такая информация является субъективным мнением автора и не соответствует действительности», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, ранее «Экономическая правда» написала, что ревизоры Госаудитслужбы насчитали в работе «Нафтогаза» недостатков и финансовых нарушений на более чем 226 млрд гривень, из-за которых государственный бюджет понес потери на сумму 75 млрд гривень - это больше прошлогодней прибыли всей Группы Нафтогаз, включая деньги от Стокгольмского арбитража.