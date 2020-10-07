Процесс запуска частной тяги на пути Укрзализныци находится на финальном этапе, - Криклий

Процесс запуска частной тяги на пути Укрзализныци находится на финальном этапе. Об этом в интервью рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает УНН со ссылкой на сайт министерства.

"Проект финализируется, десять участников уже подались, семь допущены ко второму этапу, один участник уже полностью соответствует всем критериям, еще несколько - рассчитываем в ближайшее время заключить договора", - уточнил министр.

Криклий напомнил, что проект реализуется в пилотном режиме.

"Это фактически эксперимент, потому что нельзя допускать, чтобы частные локомотивы существенно ухудшили положение Укрзализныци. Мы не откладываем эту реформу, но торопиться, чтобы убить монополию государственного перевозчика, тоже будет неправильно", - заявил министр, добавляя, что сроки будут зависеть от закона о железнодорожном транспорте.