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«Укрзализныця» запускает проект по безналичной оплате проезда в пригородных поездах
13:36 06.10.2020 |
Также стороны запускают реализацию пилотных проектов по созданию чат-бота для поиска и продажи билетов, а также по созданию на базе крупнейших вокзалов страны удобных зон для комфортного отдыха.
Акционерная компания «Укрзализныця» и международная платежная система Visa запускают совместные три пилотных проекта, один из которых безналичная оплата проезда в пригородных поездах.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Чат-бот для поиска билетов
«Начатые совместные проекты предусматривают организацию безналичной оплаты проезда в пригородных поездах на отдельных направлениях, разработку новой платформы типа чат-бот для поиска и продажи билетов, а также создание на базе крупнейших вокзалов страны удобных зон для комфортного отдыха пассажиров, которые часто путешествуют», - сказано в сообщении.
Первые направления пилотного проекта
Пресс-служба также сообщила, что первыми направлениями для пилотного проекта безналичной оплаты выбраны «Киев - Фастов» и «Киев - Святошин».
Кроме этого, на ряде станций планируется установить турникетные системы и терминалы по продаже билетов.
Второй пилотный проект
Согласно сообщению, второй пилотный проект по созданию чат-бота будет реализован в мобильных мессенджерах.
«В «Укрзализныце» рассчитывают, что у пассажиров уже в течение нескольких месяцев появится возможность в различных мобильных мессенджерах узнавать информацию о расписании движения поездов, осуществлять оплату проезда, получать справочную информацию и другие услуги», - сказано в сообщении.
Третий пилотный проект
Согласно сообщению пресс-службы, реализация третьего проекта по созданию зон отдыха будет требовать больше усилий и финансово-технических ресурсов.
"Укрзализныця" и Visa
"Укрзализныця" является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.
Международная платежная система Visa обеспечивает держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям в более чем 200 странах и территориях доступ к сети электронных платежей. Глобальный процессинг VisaNet может обрабатывать более 65 тыс. транзакций в секунду.
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