«Укрзализныця» запускает проект по безналичной оплате проезда в пригородных поездах

Также стороны запускают реализацию пилотных проектов по созданию чат-бота для поиска и продажи билетов, а также по созданию на базе крупнейших вокзалов страны удобных зон для комфортного отдыха.

Акционерная компания «Укрзализныця» и международная платежная система Visa запускают совместные три пилотных проекта, один из которых безналичная оплата проезда в пригородных поездах.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Чат-бот для поиска билетов

«Начатые совместные проекты предусматривают организацию безналичной оплаты проезда в пригородных поездах на отдельных направлениях, разработку новой платформы типа чат-бот для поиска и продажи билетов, а также создание на базе крупнейших вокзалов страны удобных зон для комфортного отдыха пассажиров, которые часто путешествуют», - сказано в сообщении.

Первые направления пилотного проекта

Пресс-служба также сообщила, что первыми направлениями для пилотного проекта безналичной оплаты выбраны «Киев - Фастов» и «Киев - Святошин».

Кроме этого, на ряде станций планируется установить турникетные системы и терминалы по продаже билетов.

Второй пилотный проект

Согласно сообщению, второй пилотный проект по созданию чат-бота будет реализован в мобильных мессенджерах.

«В «Укрзализныце» рассчитывают, что у пассажиров уже в течение нескольких месяцев появится возможность в различных мобильных мессенджерах узнавать информацию о расписании движения поездов, осуществлять оплату проезда, получать справочную информацию и другие услуги», - сказано в сообщении.

Третий пилотный проект

Согласно сообщению пресс-службы, реализация третьего проекта по созданию зон отдыха будет требовать больше усилий и финансово-технических ресурсов.

"Укрзализныця" и Visa

"Укрзализныця" является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

Международная платежная система Visa обеспечивает держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям в более чем 200 странах и территориях доступ к сети электронных платежей. Глобальный процессинг VisaNet может обрабатывать более 65 тыс. транзакций в секунду.