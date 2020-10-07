Финансовые новости
- |
- 07.10.20
- |
- 05:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ЕБРР предоставил агрохолдингу «Астарта» $10 миллионов кредита
11:42 06.10.2020 |
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил украинскому агрохолдингу "Астарта" кредит в размере 10 млн долл. на пополнение оборотного капитала, утвержденного в 2018 году.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-релиз ЕБРР.
Как отмечается, кредит сроком на два года поможет компании в реализации её планов, связанных с внедрением точного земледелия, в частности с обработкой свыше 230 тыс. га земель, деятельностью сахарных заводов и других предприятий.
Подчеркивается, что "Астарта" внедряет эти современные сельскохозяйственные технологии для улучшения урожайности сельскохозяйственных культур и уменьшения использования минеральных удобрений на 15%.
В рамках этого проекта компания предлагает выпускникам школ и студентам, желающим работать в агробизнесе, специализированную учебную программу, говорится в пресс-релизе.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Портников: Зеленскому не удастся успокоить европейцев
ТОП-НОВОСТИ
|Привет из 90-х. Что происходит между Нацбанком и Советом НБУ
|«Волна» всегда смывает все прошлое». Как Зеленский признался Брюсселю в самых сокровенных страхах
|Цены осени. Как отложенный спрос надавит на рынок недвижимости
|Ползучая чистка в НБУ. Почему Совет НБУ выразил недоверие Рожковой и Сологубу
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Зеленский вывел Смелянского из состава набсовета «Укроборонпрома»
|«Укрзализныця» запускает проект по безналичной оплате проезда в пригородных поездах
|Замдиректора «Укроборонпрома» по производству Фоменко назначен и.о. гендиректора госконцерна вместо уволенного Абромавичуса – указы
|ЕБРР предоставил агрохолдингу «Астарта» $10 миллионов кредита
|«Ощадбанк» назначил главой правления Наумова
|НБУ на тендере по 90-дневному рефинансированию удовлетворил заявку банка "Клиринговый дом" на 62,5 млн грн
|«Метинвест» Ахметова-Новинского возглавил рейтинг крупнейших частных компаний Украины
Это интересно
|Составлен рейтинг худших и лучших шин для кроссоверов
|Нидерланды начнут использовать водородные поезда. Тестовые испытания прошли успешно
|Власти США призвали не платить операторам вирусов-вымогателей под угрозой санкций
|Автопилот Tesla оказался хуже, чем системы помощи у Mercedes-Benz, BMW и Audi
|Google теперь публично будет журить производителей Android-смартфонов за небезопасное ПО
|Началось распространение Google TV для Android
|Vivo X50 Pro+ ворвался в топ лучших камерофонов мира. Он снимает лучше Samsung Galaxy S20 Ultra и Xiaomi Mi 10 Pro