ЕБРР предоставил агрохолдингу «Астарта» $10 миллионов кредита

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил украинскому агрохолдингу "Астарта" кредит в размере 10 млн долл. на пополнение оборотного капитала, утвержденного в 2018 году.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-релиз ЕБРР.

Как отмечается, кредит сроком на два года поможет компании в реализации её планов, связанных с внедрением точного земледелия, в частности с обработкой свыше 230 тыс. га земель, деятельностью сахарных заводов и других предприятий.

Подчеркивается, что "Астарта" внедряет эти современные сельскохозяйственные технологии для улучшения урожайности сельскохозяйственных культур и уменьшения использования минеральных удобрений на 15%.

В рамках этого проекта компания предлагает выпускникам школ и студентам, желающим работать в агробизнесе, специализированную учебную программу, говорится в пресс-релизе.

