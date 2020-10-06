«Ощадбанк» назначил главой правления Наумова

Наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" на своем заседании принял решения о прекращении со 2 ноября 2020 года полномочий действующего главы правления Андрея Пышного и о назначении с 3 ноября 2020 года на эту должность Сергея Наумова.

Как сообщила пресс-служба банка, таким образом завершена имплементация результатов открытого конкурса на должность руководителя "Ощадбанка", который состоялся ранее в этом году.

"Начиная с даты принятия решения, начинается план передачи управления новому руководителю "Ощадбанка", который продлится 30 дней. Цель этого процесса - сохранение управляемости финансовым институтом с постепенной передачей полномочий новому главе правления. "Ощадбанк", внедряя лучшие мировые практики, будет придерживаться тщательно спланированной передачи полномочий новому руководителю финансового учреждения», - сказано в сообщении.

Отмечается, что процесс смены главы правления не отразится на работе финансового учреждения, и банк будет работать в обычном режиме.